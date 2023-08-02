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Депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с десантниками в ходе региональной недели начал разговор со слов поздравления земляков с Днем ВДВ.

"Поздравляю вас с Днем Воздушно-Десантных Войск! Десантные войска России - символ несокрушимости, силы и мужества. Вы с честью стоите на страже Отечества и защищаете мирное небо. Так было и так есть сейчас - в тяжелые дни, находясь за ленточкой.

В помощь вам - верность традициям и девизу всех десантников «Никто, кроме нас!».

Так будет и впредь. Те, кто сегодня стоит на страже интересов России и наших соотечественников, будут поддержаны в их нелегкой службе братьями-десантниками.

Желаю вам здоровья, добра и благополучия! Пусть ваши сердца будут наполнены счастьем и любовью близких!

Мира всем нам! С Днем ВДВ!"