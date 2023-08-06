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Депутат Госдумы Иван Демченко передал квадроциклы для десантников и летчиков
Очередная поставка гуманитарной помощи по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко направлена бойцам седьмой десантно-штурмовой дивизии и первой авиационной дивизии.
Необходимые на передовой квадроциклы и оборудование приобретены по просьбе военнослужащих, с которыми депутат находится на связи.
Перед отправкой техника прошла подготовку у мастеров, чтобы у военнослужащих не возникли проблемы в наладке механизмов в полевых условиях.
Благотворительная помощь от Ивана Демченко оказывается с первых дней спецоперации.
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