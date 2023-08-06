Бойцам из Славянского района Иван Демченко передал автомобиль «Буханка»  

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В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко в Славянском районе обратились бойцы 503-го полка, которые были мобилизованы из Славянского района.

Просьба военнослужащих - направить автомобиль с хорошей проходимостью по лесистой местности для выполнения задач.

Иван Иванович лично пообщался с солдатами и командованием подразделения. Как только УАЗ «Буханка» был готов к отправке, бойцы прибыли за техникой.

Как отметил Иван Иванович в общении с участниками спецоперации, важна жизнь ребят, которые сегодня приближают нашу Победу. И помочь им в этом может каждый из нас.