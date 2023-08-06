Помощь для активистов - больше добрых дел!
Благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Демченко «Солдатский привал» в станице Варениковской – стал еще просторнее.
На средства, которые выделил депутат, закуплен еще один «вагончик». В нем есть все необходимое, чтобы отдохнуть и набраться сил.
«Солдатский привал» находится на трассе Крымск - Джигинка в Варениковском сельском поселении. Это место поддержки мобилизованных и добровольцев - тех, кто едет на задание или возвращается домой. Организаторы привала - неравнодушные жители поселения Валентина и Александр Рогалевы, Анна Шикова, Наталья Шарова и Марина Гирская.
Иван Иванович выделил 300 тысяч рублей по просьбе активистов.
Работе привала помогают все неравнодушные жители Крымского района и гости края.
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