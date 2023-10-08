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Помощь нужна постоянно

Депутат Госдумы Иван Демченко находится на связи с бойцами отряда «Барсы-11», которым ранее была оказана помощь. Военнослужащие говорят с Иваном Ивановичем о боевых буднях регулярно, сообщая о трудностях и победах.

 

Переданное  оборудование и техника, уже «за ленточкой» и помогает выполнять задачи Верховного главнокомандующего. Депутат знает не понаслышке, что обстановка меняется каждый день, но ребята настроены уверенно и поэтому поддерживает  своих подопечных.

- Уверен в вас, бойцы! Остаемся на связи, - отметил в своем обращении Иван Иванович.

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Категория: Новости / Военные новости

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