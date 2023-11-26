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Бойцам-десантникам в помощь отправлены 6 автомобилей УАЗ «Буханка», монокуляры и квадрокоптеры
Машины, предоставленные министерством здравоохранения Кубани, по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко отремонтированы и оборудованы для выполнения задач в зоне проведения СВО.
Седьмая десантно-штурмовая дивизия - подшефная для Ивана Демченко с первых дней спецоперации.
Благодаря участию губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева и министерства здравоохранения края помощь «за ленточку» направляется регулярно.
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