Бойцам-десантникам в помощь отправлены 6 автомобилей УАЗ «Буханка», монокуляры и квадрокоптеры

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Машины, предоставленные министерством здравоохранения Кубани, по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко отремонтированы и оборудованы для выполнения задач в зоне проведения СВО.

Седьмая десантно-штурмовая дивизия - подшефная для Ивана Демченко с первых дней спецоперации.

Благодаря участию губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева и министерства здравоохранения края помощь «за ленточку» направляется регулярно.