/Военные новости/

Помощь фронту!

Еще 6 автомобилей  УАЗ «Буханка» отправлены на спецоперацию в помощь  десантникам от депутата Госдумы Ивана Демченко. 

 

- Готовят машины к отправке бригада мастеров, которые понимают важность технического состояния автомобиля в условиях боевых действий. Порой от «железных коней» зависит жизнь солдат, - рассказывает Иван Иванович.

Седьмая десантно-штурмовая дивизия под  шефством   Демченко с первых дней спецоперации. Помощь от команды неравнодушных рабочих предприятий и актива команды направляется регулярно.

Просмотров: 498 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Иван Демченко: вопрос одного человека помогает решить проблемы многих семей...

В Анапе высадили деревья за счет помощи депутата Госдумы

Врач назвала витамин, необходимый при инфекциях и воспалениях

Определены критерии включения БПЛА в единый реестр

Без срока давности