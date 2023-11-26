Помощь фронту!

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Еще 6 автомобилей УАЗ «Буханка» отправлены на спецоперацию в помощь десантникам от депутата Госдумы Ивана Демченко.

- Готовят машины к отправке бригада мастеров, которые понимают важность технического состояния автомобиля в условиях боевых действий. Порой от «железных коней» зависит жизнь солдат, - рассказывает Иван Иванович.

Седьмая десантно-штурмовая дивизия под шефством Демченко с первых дней спецоперации. Помощь от команды неравнодушных рабочих предприятий и актива команды направляется регулярно.