Все для фронта!

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Просьбы  о помощи к депутату Госдумы РФ Ивану Демченко  поступают через социальные сети, общественные приемные, на личном приеме. Каждое обращение депутат рассматривает лично. 

 

К Ивану Ивановичу обратились военнослужащие и казаки из Темрюкского района. На этой неделе обращения рассмотрены и выполнены. 

УАЗ «Буханка», дроноопределители, термобелье, спальные мешки, квадроцикл, отправлены в зону СВО бойцам, призванным из Темрюкского района.

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Категория: Новости / Военные новости

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