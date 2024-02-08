Все для фронта!

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Просьбы о помощи к депутату Госдумы РФ Ивану Демченко поступают через социальные сети, общественные приемные, на личном приеме. Каждое обращение депутат рассматривает лично.

К Ивану Ивановичу обратились военнослужащие и казаки из Темрюкского района. На этой неделе обращения рассмотрены и выполнены.

УАЗ «Буханка», дроноопределители, термобелье, спальные мешки, квадроцикл, отправлены в зону СВО бойцам, призванным из Темрюкского района.