Команда Демченко помогла семье участника СВО получить выплаты

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Благодаря поддержке депутата Государственной Думы Ивана Демченко семья участника СВО из Темрюкского района, входящего в избирательный округ парламентария, получила региональные выплаты.

"Недавно ко мне поступило обращение от жительницы Темрюкского района, чей отец служит в зоне специальной военной операции по контракту. Из-за орфографической ошибки в поданных военкоматом в социальную защиту документах он не получил "губернаторские" выплаты. Самостоятельно решить этот вопрос семья не смогла. По моему поручению юристы отработали данный вопрос с сотрудниками военкомата и управлением социальной защиты города Новороссийска, после чего семья получила все положенные по закону выплаты", - описал ситуацию в своем телеграм-канале депутат Госдумы Иван Демченко.

Дочь контрактника, руководящая группой "Приморский тыл" в Темрюкском районе, поблагодарила команду Демченко за отзывчивость и помощь в решении вопроса.

"Со своей стороны хочу поблагодарить эту семью и все семьи защитников Отечества за то, что они являются крепким тылом сыновей и мужей. А текущие вопросы и недопонимание в отдельных инстанциях обязательно будут решены! Вместе мы победим!", - подчеркнул Иван Иванович.