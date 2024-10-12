Помощь фронту!

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Депутат Госдумы Иван Демченко регулярно помогает бойцам на фронте и знает, какая техника остро необходима именно сейчас. Ни одна региональная неделя не обходится без передачи гуманитарных грузов землякам.

Помощь оказывает группа предприятий с первых дней спецоперации. Команда Демченко постоянно на связи с участниками СВО.

Автомобили, квадроциклы, средства электронной борьбы, обмундирование, квадрокоптеры и много другое передается непосредственно военнослужащим на передовую.

Сегодня - это морские пехотинцы Тихоокеанского флота.

? Гуманитарная помощь не останавливается. Мы на связи с бойцами и так будет до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, - отметил Иван Иванович.