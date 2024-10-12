/Военные новости/

Помощь фронту!

Депутат Госдумы Иван Демченко регулярно помогает бойцам на фронте и знает, какая техника остро необходима именно сейчас. Ни одна региональная неделя не обходится без передачи гуманитарных грузов землякам.

 

Помощь оказывает группа предприятий с первых дней спецоперации. Команда Демченко постоянно на связи с участниками СВО.

Автомобили, квадроциклы, средства электронной борьбы, обмундирование, квадрокоптеры и много другое передается непосредственно военнослужащим на передовую.

Сегодня - это морские пехотинцы Тихоокеанского флота. 

? Гуманитарная помощь не останавливается. Мы на связи с бойцами и так будет до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, - отметил Иван Иванович.

Просмотров: 27 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Участники СВО из Абинского района получили средства радиоэлектронной борьбы 

Двум жителям Темрюкского района присвоено звание "Почетный житель"

Более трех тысяч детей из новых регионов отдохнули в Анапе – депутат Демченко

Работа депутата Госдумы Ивана Демченко в Абинском районе продолжается

10 октября депутат Госдумы Иван Демченко свой рабочий день провел в Абинском районе. 