В Темрюке отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

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В Темрюке прошли патриотические мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В оздоровительно-образовательном центре города состоялась встреча школьников с участником СВО и ветераном боевых действий, военным археологом Георгием Николаенко. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Иван Демченко, который принял участие в мероприятии.

Ветеран рассказал собравшимся о трагических днях оккупации Темрюка, героизме его жителей и бойцов Красной Армии, которые освободили город в ходе Темрюкского десанта от немецко-румынских войск 17-й армии вермахта.

Основной удар освободителей нанесли 545-й стрелковый полк 389-й стрелковой дивизии 9-й армии Северо-Кавказского фронта совместно с 369-м отдельным батальоном морской пехоты Азовской флотилии. Эти подразделения высадились восточнее станицы Голубицкой, чтобы перерезать пути отступления противника вдоль побережья. Вспомогательные и отвлекающие десантные группы высаживались в районах Чайкино и западнее Голубицкой. Несмотря на тяжелые бои и потери командиров всех трех отрядов, Красная Армия прорвалась в Темрюк и соединилась с частями, действовавшими на флангах.

Депутат подчеркнул, что и по сей день в окрестностях Темрюка продолжают находить останки погибших солдат и боеприпасы, напоминая о жестоких сражениях той войны.

“Помня о подвигах наших предков в борьбе с нацизмом, современные российские военнослужащие продолжают героически защищать Родину на передовой специальной военной операции”, — отметил Иван Демченко.