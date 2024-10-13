Участники СВО из Абинского района получили средства радиоэлектронной борьбы 

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Средства радиоэлектронной борьбы переданы участвующим в специальной военной операции кубанским бойцам. Они приобретены по заявкам военнослужащих за счет средств районного "Фонда помощи военным и казачеству", который был создан по инициативе депутата Государственной Думы Ивана Демченко.

Так, по просьбе находящегося на Бахмутовском направлении участника СВО из станицы Холмской ему направлен детектор дронов "Булат". Еще три средства РЭБ "Ромашка" направлены по просьбе уроженца Абинского района – добровольцу из отряда "БАРС-10" на Запорожское направление.

За все время абинский "Фонд помощи военным и казачеств" собрал более 4 млн рублей, на которые по заявкам бойцов приобретено необходимое им специальное оборудование.