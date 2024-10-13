Спецгруз для кавказких друзей

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«Только объединив силы, сможем противостоять ударам врагов, - в этом убеждении со мною согласны мои единомышленники. В их числе Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Наше сотрудничество сегодня позволило вновь помочь нашим бойцам», - сообщил депутат Госдумы Иван Демченко в своём телеграмм-канале, рассказывая о совместной помощи бойцам СВО.

Передали для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, партию технических средств - 4 автомобиля повышенной проходимости, 5 квадроциклов, 38 квадрокоптеров и 5 портативных всенаправленных детекторов БПЛА.

Спецгруз в соответствии с заявками командиров сформирован при поддержке предпринимателей-аграриев Кабардино-Балкарии и отправлен на линию противодействия.

Команда Демченко и активисты Кабардино-Балкарии уверены, что консолидация сил и средств поможет военнослужащим выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.