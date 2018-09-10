Врач-диетолог: средиземноморская диета увеличивает продолжительность жизни

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Пожилым прописали средиземноморскую диету.

Средиземноморская диета – самая полезная для пожилых людей. К такому выводу пришли итальянские ученые. По их мнению, диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность смерти людей старше 65 лет примерно на 25%. Ученые выяснили, что даже поздний переход на подобную пищу заметно снижает шансы на преждевременную смерть – на 24% у мужчин и на 29% у женщин.

Изначально это не кем-то разработанная диета, а просто стиль питания людей того региона, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.

«Есть наблюдение, что продолжительность жизни этих людей дольше, склонность к сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям меньше. При заболеваниях печени средиземноморскую диету рассматривали как вариант определенного лечения, рассматривали как питание для людей с сахарным диабетом, людей с ожирением, с метаболическим синдромом. Нельзя сказать, что это влияние исключительно диеты. Нужно понимать, что это южные регионы, там нет проблемы, например, с витамином D. Там другой менталитет, меньше склонность к стрессам. В этой диете есть компоненты, которые способствуют увеличению продолжительности жизни. Оливковое масло влияет на состояние сосудов, антиоксиданты, которые содержатся в овощах и фруктах. Полиненасыщенные жирные кислоты из морепродуктов, рыбы, орехов. Компоненты позволяют увеличить продолжительность жизни. В средиземноморской диете мало простых углеводов, немного традиционных сладостей, муки, сахара. Есть плюсы этой диеты, которые можно внедрить в свою жизнь. Красное мясо в этой диете используется нерегулярно, пару раз в месяц. Там скорее используется птица. Основной белковый продукт – морепродукта и рыба. Орехи – калорийные продукты, богатые жирами. Но это ненасыщенные жиры, которые необходимы нашему организму. Важно количество, 10-15 граммов в день, горсточка. Лучше есть сушеные необжаренные орехи без добавления сахара и соли. Можно использовать как просто перекус, можно добавлять в салаты. Соленые орехи будут стимулировать аппетит, сладкие добавлять калорийность рациону, в жареных орехах теряется ряд питательных веществ. Правильное сочетание продуктов распространяется на эту диету. К примеру, калорийность ужина должна быть гораздо ниже, чем калорийность обеда и завтрака. Не стоит сочетать между собой молочные продукты и продукты, богатые железом, мясо и йогурт, молоко. Это конкуренты в плане усвоения, меньше пользы человек получит от этих продуктов. В средиземноморской диете нет ничего, что было бы для нас непривычным. Людям старшего возраста даже рекомендован переход на эту диету, насыщенных жиров там гораздо меньше», – считает Наталья Круглова.

Источник: https://ria.ru/radio/