Привит - значит, защищен

/Здоровье/

В Геленджике стартовала вакцинация жителей против гриппа. Этой осенью защитить от сезонного вирусного заболевания планируют порядка 60 тысяч человек, из них около 21 тысяч – дети.

Желающим получить бесплатную прививку необходимо обращаться в кабинет №35 городской больницы с 8.00 до 15.00 (для взрослого населения) и кабинет №124 детской поликлиники с 8.00 до 16.00 (для детского населения).

Жители сельских округов Геленджика могут сделать прививку в амбулаториях по месту жительства.

Для массовой вакцинации населения в городской больнице созданы бригады вакцинаторов, которые будут выезжать на предприятия города, руководители которых подали заявки и предоставили списки сотрудников в городскую больницу по телефону: 8 (86141) 3-51-17.

Прививают население вакциной отечественного производства «Совигрипп», которая в этом году содержит штаммы вируса гриппа A (H1N1), вируса гриппа A (H3N2) и вируса группы В.

Продлится вакцинация до конца ноября.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик