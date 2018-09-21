Первый этап ремонта завершен

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В городской больнице Геленджика строители обновили отделение неотложной травмы.

Кабинеты отделения врачи уступили строителям в конце июля этого года.

За это время была проделана большая работа: заменены все коммуникации, расширены дверные проемы, уложена новая плитка. В кабинетах после ремонта стало гораздо светлее и просторнее, - говорит главный врач городской больницы Константин Попандопуло.

В ближайшие несколько месяцев будут полностью отремонтированы приемное и реанимационное отделения городской больницы, благодаря чему последнее станет одним из самых современных в крае.

Ремонт помещений городской больницы проходит за счет средств краевого бюджета.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик