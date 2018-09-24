Новейший госпиталь на Юге России принял первых пациентов

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Новейший военный госпиталь Южного военного округа, дислоцированный в г.Анапа Краснодарского края, принял первых пациентов.

В отделения госпиталя поступили военнослужащие и члены их семей с целью проведения диагностики на компьютерном томографе 128-срезовой конфигурации, эндоскопических и ультразвуковых исследований.

Лечебное учреждение на 120 коек оснащено современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать, в том числе, высокотехнологическую специализированную медицинскую помощь. В настоящее время лицензия на медицинскую деятельность получена, госпиталь укомплектован квалифицированным врачебно-сестринским персоналом.

В состав госпиталя входят поликлиническое, диагностическое, хирургическое, травматологическое, неврологическое, терапевтическое отделения и другие. Оборудование отделений включает в себя современный компьютерный томограф, эндоскопические и ультразвуковые диагностические аппараты позволяющие значительно повысить уровень диагностики заболеваний различного профиля.

Здание госпиталя состоит из четырех двух и трех этажных блоков, в которых расположены основные лечебные отделения, в том числе анестезиологии и реанимации. Для экстренной доставки и эвакуации тяжелых больных на крыше госпиталя оборудована вертолетная площадка, способная принять как санитарный, так и транспртно-боевой вертолет Ми-8 АМТШ.

Кроме того на территории расположены собственная газовая котельная, кислородно-газификационная станция, а так же многоуровневая парковка для медицинского персонала.

Наличие современного медицинского оборудования и грамотных специалистов позволит в ближайшее время занять лидирующие позиции в вопросах качества диагностики и лечебной работы среди профильных медучреждений региона.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа