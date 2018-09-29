Врач: 80% рекламы лекарств – это «фуфломицин»

/Здоровье/

Мировое медицинское сообщество все чаще призывает к «ответственному самолечению».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела термин «отвественносе самолечение» в 1983 году. Одни эксперты говорят, что самому ставить диагноз и назначать курс лечения – опасно, лучше обратиться сначала к терапевту. Другие выступают за разумное применение безрецептурных лекарств, например, для профилактики или лечения легких недугов.

Золотое правило простуды, ОРВИ – полноценно отлежаться дома и не применять волшебные препараты из рекламы, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник, кандидат медицинский наук, автор и ведущий программы «Медицина будущего» на телеканале «Доктор» Константин Иванов.

«Если появился озноб, кашель, температура превышает 38,5°С – это не повод первым делом идти к доктору. Главное, в этот момент не заниматься самолечением и лечением посредством рекламы. Даже температуру

38-38,5 °С по большому счету сбивать не стоит. Можно сбивать ее только ради того, чтобы убрать симптомы: болезненность, плаксивость, жар у детей. Взрослые переносят это значительно проще, но нередко применяют огромные дозы парацетамола, ибупрофена. Мало кто понимает, что парацетамол действительно препарат очень эффективный, но в высоких дозах он гепатотоксичный, то есть плохо влияет на печень. У него есть эффективная доза, которую ни в коем случае нельзя превышать. Второй важный момент – до того, как наступила острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), должно быть сбалансированное полноценное питание, большое количество фруктов, овощей, полноценное питье. Чтобы не допускать болезни, нужны прогулки. Наступает осень, многие впадают в меланхолию, начинают сидеть у телевизора и смотреть рекламу про «эффективные» препараты от насморка, от гриппа. Эти препараты в 80% не то, что не эффективны, их можно назвать словом «фуфломицин», потому что ни в одной стране мира они не применяются. Главное правило при ОРВИ – полноценно отлежаться дома и ни в коем случае не доказывать руководству, какой вы ценный сотрудник. Не обращайте внимания на рекламу, вещества в роде оциллококцинум – абсолютно неэффективные препараты, вы подпортите себе не только иммунитет, но психику, поскольку потратите деньги. Самолечения при острой респираторной вирусной инфекции практически нет. Нам десятилетиями рассказывали про чудодейственные отвары, про малину, горячий чай, молоко, потом начали рассказывать про волшебные препараты. Нужно сонировать, промывать ротовую полость и полость носа любым солевым раствором, чтобы изгонять возбудитель инфекции. Надо понимать, что это вирусная инфекция, антибактериальная терапия, то есть антибиотики, в этой ситуации неэффективна. Когда вы понимаете, что это не просто ОРВИ, что вы не справляетесь, температура растет, первостепенным является поход к врачу. Если бы была возможность на уровне законодательства пресекать рекламную «лекарственную» продукцию, это было бы первым шагом к оздоровлению нации. Важная вещь – сезонная вакцинация. Надо вспомнить историю, что когда-то была бубонная чума, а сейчас есть доказанные вакцины. Люди знают про них все, даже сколько антигенов там содержится, но не хотят делать. Почему-то нам вбили в голову, что вакцина – плохо, а гомеопатия – прекрасно, и многие с этим живут до сих пор. У нас очень любят понятие ОБС – одна баба сказала. Это работает, а мнение врача – не очень. Надо придерживаться принципа: «возникла проблема, иди к врачу», – считает Константин Иванов.

Источник: https://ria.ru/radio/