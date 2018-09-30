«Феномен долгожительства – это мутация», – заявляют генетики.

/Здоровье/

Галина Муравник, генетик, старший преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института высказала свои мысли по данной теме.

Известный американский генетик Джордж Чёрч в 2018 году сделал громкое заявление: «Через десять лет возможно создание клеток, неуязвимых к действию практически всех известных вирусов, а также прионным и раковым заболеваниям». Чёрч считает, что старость – это болезнь, и с ней, как с любой болезнью, следует бороться и можно справиться.

Если говорить в целом об исследованиях, связанных со старением, то они ведутся давно: «Геронтология» – это огромная область науки. У микроскопического червячка, нематоды, был обнаружен очень интересный ген, который удалось отключить, и когда он перестал работать, продолжительность жизни червячка увеличилась на 25%. При более детальном изучении оказалось, что этот ген есть и у человека, – он сохранился в эволюции. Однако в настоящее время такого рода исследований на человеке проведено не было, хотя в перспективе они планируются, как вариант, на клеточных линиях.

Учёные ставят себе задачу продлить жизнь человека до 120, а может быть, даже и до 200 лет. Но здесь не идет речь о волшебной таблетке от старости, о которой, наверное, многие мечтают. Имеется в виду комплекс механизмов, целый набор геропротекторов, которые направлены на разные молекулярные мишени, связанные с процессами старения.

Кстати в области молекулярных механизмов старения делаются очень серьёзные открытия. Одним из последних и важнейших было открытие так называемых стареющих клеток, или их называют сенесцентными клетками. Стареющие клетки – это те, которые перестали выполнять свои функции, то есть они состарились, но не умерли и присутствуют в организме. В околонаучной литературе их называют «зомби-клетки». Ничего полезного в силу своей пассивности они делать не могут, но блуждают по организму, вызывая воспалительные процессы, и поэтому сейчас перед учеными стоит задача очистить от них организм. И это тоже будет одним из способов продления жизни человека.

Что влияет на здоровье человека?

По данным Всемирной организации здравоохранения примерно 20% состояния здоровья человека определяется именно генетическими факторами. 25% даёт состояние окружающей среды, 15% – это медицинское обслуживание, и остальные 40% – это условия и образ жизни людей. Но, тем не менее, даже самый правильный образ жизни, здоровое питание и т.д. всё равно не позволяет прожить более 82-84 лет (такова средняя продолжительность жизни в странах с развитой системой здравоохранения и высоким уровнем жизни). В нашей стране средняя продолжительность жизни, по данным Минздрава за 2017 год, – 71,6 года.

Однако, оказывается, многие долгожители по образу жизни не отличаются от остальных, а некоторые даже курят и выпивают, и тем не менее проживают и 90, и 100, и 110 лет. Т.е. очевидно, что всё-таки вклад наследственности в долголетие гораздо больше – возможно, до 50%.

Никакого особого гена долгожительства у таких людей пока не выявлено. Они имеют те же самые гены, что и все остальные люди, но некоторые гены у них модифицированы – возникли некие мутации, и это благотворно сказывается на контролируемых ими признаках. Например, обнаружена мутация в гене, который отвечает за состояние костей А ведь для многих пожилых людей остеопороз – это фактически приговор. А у некоторых была выявлена мутация, благодаря которой кости сохраняются долгие годы такими же крепкими. Были обнаружены мутации в генах, связанных с канцерогенезом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнью Альцгеймера, диабетом и т.д. В перспективе это открывает возможности для редактирования генома и у других людей, избавив их от этих и других неприятных болезней.

Существует очень мощное мировое движение – трансгуманизм. Его задача – преодолеть смерть путём использования различных достижений науки, например, через замену органов с помощью трансплантации или путем создания искусственных органов и их вживления, через редактирование генов, отвечающих за старение, даже отключение программы старения. Трансгуманисты говорят, что в мире будущего люди не должны болеть, страдать, умирать, потому что самая главная ценность – это жизнь, и ради её продления можно и нужно применять любые усилия и использовать любые возможности. Казалось бы, это – благая задача. Кто откажется долгие годы жить без болезней, быть молодым, сильным, красивым, здоровым, энергичным, причём не 70-80 лет, а значительно дольше, сохраняя активное долголетие? Но есть ли реальные основания, чтобы эту сказку сделать былью?

Науке сейчас многое по силам, но всё-таки... Ведутся работы в области генной терапии, когда можно будет выявлять мутантный ген у эмбриона и заменять его на здоровый аналог. Считается, что будущее именно за подобной формой терапии. То есть мы будем лечить не последствия болезни или наследственных синдромов, а исправлять изначальную причину заболевания. Поэтому трансгуманисты уверены, что нужно стремиться к иммортализму – практическому бессмертию, потому что человеческая жизнь – это самая высшая ценность.

И христианская вера говорит, что смерть – «последний враг Бога». Кажется, высшей целью жизни является бессмертие, но в этом мире оно нам не дано. Сам Христос исцелял больных, воскрешал умерших, противостоял господству закона смерти в мире и Своей собственной смертью на Кресте «смерть попрал». Христианство никогда не рассматривало смерть человеческой личности как некую точку в конце предложения. Скорее, как запятую, которая отделяет наше земное бытие от посмертного. Есть такое понятие – «память смертная», но это не просто навязчивая мысль о конечности существования, которая омрачает нашу жизнь, а особое возвышенное состояние духа, которое приводит к осознанию подлинной ценности бытия.