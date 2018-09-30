Более 900 тяжелобольных детей посмотрели врачи федеральных клиник вдоль Черноморского побережья страны в рамках акции «Волны здоровья»

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«Волна здоровья» в очередной раз собрала лучших врачей страны для оказания помощи больным детям и рассказала о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. Так, в Сочи был продиагностирован 197 человек, в Новороссийске осмотрели 207 человек, в Симферополе – 158 человек, в Ялте – 154 человека, в Севастополе – 198 человек. Всего специалисты из 7 федеральных медицинских центров России приняли 914 человек, среди которых тяжелобольные дети с пороками сердца, патологиями зрения и слуха, врожденными травмами, эндокринными нарушениями и другими заболеваниями. Направления на лечение в федеральных клиниках страны получили 326 человек.

В 2018 году Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» впервые прошла вдоль Черноморского побережья по маршруту: Сочи – Новороссийск – Симферополь – Ялта – Севастополь – Сочи. «Волна здоровья» этого года – теплоходный тур на круизном лайнере «Князь Владимир» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров и высокотехнологичным диагностическим оборудованием на борту.

В обследовании детей приняли участие ведущие специалисты из следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «Детский медицинский центр» УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значились сотни детей, которых местные органы здравоохранения заранее отобрали для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с патологиями различных органов. Каждого сопровождали не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. После осмотра специалистами дети получали окончательный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. Все обследования и консультации проводились бесплатно.

«Обычно мы видели, что родители, как правило, хотят иметь еще и второе мнение. Несмотря на высокий профессионализм врачей, тем не менее, когда есть второе мнение, тем более второе мнение столичных врачей, то бывает обычная нормальная реакция, как со стороны родителей, так и со стороны местных врачей, диагноз которых подтверждается. Вырабатывается единая тактика лечения. Кроме того, эта акция позволяет предложить определенному контингенту пациентов оперироваться в федеральных центрах Москвы. Ничего кроме пользы от этого, конечно, не будет. Поэтому мы, в общем-то, с благодарностью приняли вот эту помощь, которая была оказана в ходе подготовки прохода по Черному морю на теплоходе. На самом высоком уровне была оказана эта поддержка», - рассказывает Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. «Казалось бы, и здравоохранение у нас хорошее, и показатели хорошие, и естественный прирост населения хороший, но, тем не менее, и наши детки, и наши врачи нуждаются в консультациях, они нуждаются во втором мнении, конечно, во мнении светил, во мнении мировых светил, которые посетили нас», - рассказывает глава города Сочи Анатолий Пахомов.

«Второе мнение для пациента – это всегда важно, есть такое недоверие, и он хочет услышать действительно мнение, как он считает, более компетентного врача. Но я в этом вижу, знаете, другую немножко сторону. Для нас это важно, для врачей края и для врачей Сочи, знакомство с вашими врачами. И когда у нас потом будет возможность проведения телемедицинских консультаций, они уже будут знать к кому они обращаются, они будут уже знать те лечебные учреждения, кому задавать конкретно вопросы. Я думаю, что в этом знакомстве больше будет возможности для дальнейшей работы для нас, для краевой медицины, у нас, я считаю, как у руководителя краевой медицины, она хорошая, я знаю, что вы ее тоже считаете достойной. Но для врачей, которые работают на местах, будет очень важно знакомство с вашими врачами», - рассказывает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. «Крым всегда ассоциировался со словом здоровье, с оздоровлением. Мы действительно вкладываем ресурсы и силы и стараемся подарить это самое здоровье всем нашим гостям и, конечно, не упускаем возможности использовать все рычаги для повышения качества и доступности медицинской помощи для наших граждан. Эта акция имеет две таких важных для нас составляющих. Это – оказание консультативной медицинской помощи для наших детишек. Это те дети, которые действительно нуждается во втором мнении. Те дети, которые впоследствии возможно будут нуждаться в оказании специализированной медицинской помощи в федеральных центрах материковой части РФ. Это дети, которые в настоящий момент времени, большинство из них, получают стационарную медицинскую помощь или в Республиканской детской клинической больнице, или в Ялтинской больнице. Это в основном дети, имеющие врожденные пороки сердечно-сосудистой системы, врожденные аномалии развития опорно-двигательного аппарата, заболевания органа зрения, органа слуха, болезни эндокринной системы. Для нас действительно важно сейчас приблизить специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, к нуждающимся детишкам. И вторая часть – это популяризация здорового образа жизни, как составная часть профилактической медицины. Ведь и экономистами, и чиновниками от здравоохранения уже давно доказано, что без профилактики, без развития профилактической медицины, мы далеко никуда не уйдем. Можно сколько угодно вкладывать ресурсов в специализированную медицинскую помощь, но без профилактики мы будем находиться в точке начала и никуда не сдвинемся», - рассказывает заместитель министра здравоохранения Республики Крым Андрей Дьяков.

«Конечно, мы ждали эту акцию. Она у нас проходит впервые. Она уже набрала огромное движение, огромную динамику, поэтому мы с нетерпением ждали, что она пройдет здесь. Естественно мы готовимся, учреждения здравоохранения набирают обороты. Произошла масса реконструкций наших учреждений. Вы знаете прекрасно, что сделана Ливадийская детская больница, женская консультация и прочее. Набирает обороты санаторно-курортный комплекс города Ялты. Эта акция – это огромный скачок для развития здорового образа жизни, для развития курорта, для развития санаторно-курортного комплекса и вообще города Ялты в целом, в рамках РФ. Это популяризация нашего города, и мы очень рады и счастливы, что эта акция у нас прошла», - рассказывает заместитель главы администрации города Ялта Михаил Антошкин.

«У нас в Севастополе 1448 детей-инвалидов и чуть более 10 тыс. детей, стоящих на различных видах учета в диспансерах. Но возможности акции не беспредельны. Это один день, который предлагается для дополнительного понимания каждой ситуации. И здесь первую скрипку играли наши лечащие врачи. Вот они, анализируя всех, кто у них находится на учетах детей, приходили к выводу, что вот здесь очень нужна дополнительная внешняя консультация ведущих российских медиков и, исходя из этого, прежде всего, и формировались эти списки. Остальные виды работ идут в плановом порядке. В рамках квотированной высокотехнологичной медицинской помощи эти дети направляются кто-то в наши учреждения, в окружные, кто-то в федеральные. Это часть большой работы. Важная, полезная, необходимая часть», - рассказывает заместитель Губернатора города Севастополя Юрий Кривов.

Кстати, в этом году акцию «Волна здоровья» поддержала и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Тяжелобольные дети из сиротских учреждений Крыма также имели возможность получить консультацию самых лучших специалистов страны.

«Я очень рада, что эта акция происходит в нашем городе, так как душой болею за город и за детей с учетом того, что мы новый субъект в составе РФ. Очень хочется, чтобы дети были все здоровы. А здоровье, конечно, зависит от нас взрослых. И вот эта акция как раз и показывает заботу о детях. Я как Уполномоченный курировала участие в акции детей, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Это дети из приютов в трудной жизненной ситуации. Это дети из нашего детского дома в городе Севастополе. Это дети из дома ребенка, где детки находятся возрастом от ноля до трех лет. Я очень верю, что детям будет оказана помощь. Это очень важно, потому что дети именно этой категории требуют особой заботы», - рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская.

Кроме того, в рамках акции «Волна здоровья» врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ провели мастер-классы для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев.

Также на специальных семинарах любой желающий смог узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проводили специалисты МЧС России.

Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей «Волны здоровья» являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание было уделено вопросам формирования в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В каждом городе в этом году прошли фестиваль здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье» и акция «10 тыс. шагов к жизни» - именно столько – чуть больше 7 км. в день должен проходить каждый человек.

Каждый раз по итогам «Волны здоровья» регионы – участники акции активно открывают свои маршруты здоровья. Один из таких маршрутов в рамках «Волны здоровья» был открыт и в этом году в Крыму на территории знаменитого Ливадийского дворца по известной «Царской тропе». Эта тропа знаменита тем, что она связывает несколько поселений, начинается в Ялте с Ливадии и заканчивается в Газпре.

Организатором социально-значимого проекта «Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» выступали Благотворительный фонд «Звёзды Детям» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Инициатива проведения акции на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму и в городе Севастополь была поддержана Президентом России В.В. Путиным.

В октябре с.г. видеофильм об итогах акции будет показан на телеканале «Доктор».

История акции

Первая «Волна здоровья» – теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день.

В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожском и Онежскому озерам. «Волна здоровья» за эти годы побывала в 44 населенных пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. В 2010 году географию акции расширили: специалисты «Волны здоровья» направились по городам Урала, Сибири, Дальнего востока. Маршрут 2010 года: Ханты-Мансийск,Тобольск, Тара, Горноправдинск, Уват, Тевриз, Омск. Маршрут 2013 года: Якутск, Мохсоголлох, Олекминск, Ленск. А Якутия переняла опыт «Волны» и теперь проводит аналогичные акции в своем регионе. С 2006 по 2017 год более 10000 детей прошли на «Волне здоровья» медицинские обследования и получили консультации специалистов. За эти годы более 1,5 тысяч детей по направлениям «Волны здоровья» получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Источник: Пресс-служба Лиги здоровья нации