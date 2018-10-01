Из-за кишечной палочки погиб один американец

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Один человек умер и еще 17 отравились после употребления говядины производителя Cargill Meat Solutions. В мясе была обнаружена кишечная палочка E.сoli. Производитель теперь отзывает более 60 тыс. кг говядины, которая была упакована 21 июня и отправлена в разные торговые точки по всей стране.

араженная говядина была расфасована в упаковки по 1 кг, 4 кг, и 9 кг под марками Our Certified, Excel, Sterling Silver, Certified и Fire River Farms.

Представители Министерства сельского хозяйства рекомендуют гражданам проверить морозильные камеры и при обнаружении данной продукции выкинуть ее или вернуть в магазин.

В компании Cargill сообщили, что все зараженные продукты были изъяты из супермаркетов. Все подразделения компании работают над усилением контроля за безопасностью пищевых продуктов.

«Мы были очень огорчены, узнав, что смерть может быть связана с тем, что один из наших продуктов был заражен кишечной палочкой. Мы выражаем искреннее сочувствие людям, пострадавшим из-за этого инцидента», — говорится в сообщении компании.

Министерство сельского хозяйства не стало публиковать информацию о людях, которые погибли или заболели из-за зараженного мяса.

Отметим, что симптомами заражения кишечной палочкой являются диарея и рвота. Более серьезные инфекции могут привести к почечной недостаточности, сообщает forumdaily.com.

Источник: Агроновости России