Как справиться с усталостью?

/Здоровье/

Каждый раз, когда вы не успеваете отдохнуть после работы, добавляется еще один камешек в мешок усталости, с которым вы ходите на плечах. Что в итоге? Непреодолимая тяжесть, которая не отпускает ни на секунду... КПД, равный нулю.

Если с этим не разобраться своевременно, может возникнуть синдром хронической усталости. Как не допустить этого?

После работы…

Придя домой, вы не хотите ни о чем думать? Нет ни на что ни сил, ни желания? К сожалению, это состояние знакомо многим. Значит, настало время срочной реанимации.



Что делать?

? Ели сил совсем не осталось, прилягте на полчасика, и сразу почувствуете себя лучше. Поднимите ноги чуть выше туловища, подложив под них что-нибудь – так вы избавитесь от отеков и тяжести. Замечательно, если рядом есть кто-то, кто сделает вам массаж спины и стоп. Вы сразу почувствуете себя новым человеком! Если его нет, запишитесь на сеансы к специалисту. Хотя и придется потратить остатки сил, чтобы добраться до него, он вам вернет их сторицей.

? Сделайте массаж головы: просто помассируйте подушечками пальцев кожу. Уже через несколько минут придет расслабление.

? Снимите усталость с глаз. Для начала просто поморгайте ими. Посмотрите влево-вправо, вниз-вверх. Теперь посмотрите на интересную вам точку вблизи и переведите взгляд вдаль на выбранную точку. Повторите 5 -10 раз. Закройте глаза и мысленно нарисуйте ими восьмерку 10 раз. Просто посидите с закрытыми глазами и подумайте о чем-то хорошем, помечтайте, вспомните приятные события. Почувствуйте, как вас наполняют приятные эмоции. Суета осталась где-то там, далеко.

? Помогите своим рукам. Встаньте прямо, опустите руки вниз. Расслабьте их и слегка потрясите ими. Сделайте 10-20 круговых движений кистями. Помассируйте каждую руку 3-4 минутки.

? Расслабьте шею. Для этого опустите голову вниз, почувствуйте шейные позвонки, а затем сделайте 5 круговых вращений головой в одну стороны, потом 5 вращений в другую.



Как провести время?

Вы уже должны были оживиться, и теперь можете выбрать, что вам по душе делать дальше. Вот несколько вариантов, которые помогут в борьбе с усталостью:

? Отключите интернет. Вы даже не представляете, сколько энергии и сил он отбирает!

? Заберитесь в ванну с пеной или морской солью. Добавь несколько капель любимого аромамасла.

? Примите контрастный душ: сначала теплая или горячая вода, а потом резко – прохладная, но не ледяная, если у вас нет подходящей подготовки. Горячая вода расслабит ваше тело, а холодная взбодрит. Такой душ принимайте либо утром, либо вечером, но не перед сном, чтобы не нарушить его и не бороться с бессонницей.

? Если вы на диете, временно откажитесь от нее. Когда чувствуете, что очень скоро разовьется синдром хронической усталости, нужно набираться сил, а не тратить последние на поддержание диеты. Итак, вы мечтаете о кусочке рыбы или макаронах, пирожном или овощном рагу со сметаной? Кушайте! Только не объедайтесь: крайности не нужны. Выпейте витаминный коктейль – свежевыжатый сок, морс. Позвольте себе немного черного шоколада и какао. Так вы получите целую порцию эндорфина – «гормона счастья»! Усталость и плохое самочувствие сменяться блаженной улыбкой.

? Устройте ароматерапию. Помедитируйте. Заберут усталость и подарят энергию масла мяты, лимона, жасмина, эвкалипта. Все цитрусовые обладают особо выраженными тонизирующими свойствами. Не обязательно использовать именно эти масла – прислушивайтесь к своим личным предпочтениям и желаниям. Можете использовать аромалампу или купить аромамедальон, капнуть в него несколько капель выбранного масла и нюхать, когда чувствуете усталость.

? Если на носу выходной день, выберитесь на природу. Ничто другое так не снимает стресс и усталость! Это может быть пикник с друзьями и любимым человеком, прогулка в одиночестве, чтобы почувствовать единение с природой. Искупайтесь или поваляйтесь на солнышке. Главное – зарядиться энергией! Если нет возможности выехать за город, сходите в парк. Свежий воздух – лучшее лекарство!

? Лягте спать пораньше. Отводите на сон не менее 8 часов. Если вы не чувствуете ни грамма усталости, можно поспать 5-6 часов, но только в этом случае. Хронический недосып сам по себе приводит к сильнейшему измождению и усталости.

? Позевайте! Вот уж это, пожалуй, самый необычный способ снятия стресса – ведь разве зевать получится намеренно? Конечно, не получится, но если ваш организм хочет позевать, но подавляйте зевоту. По привычке мы склонны считать, что если зеваем – значит, скоро уснем. На самом деле зевота помогает мозгу и организму в целом взбодриться, освежиться, стряхнуть с себя усталость. Дело в том, что в организм при широком зевке попадает больше кислорода, отсюда и улучшение самочувствия.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n934391.html