Военные медики в Чечне используют комплекс «Стрелец» для поиска «раненых» военнослужащих

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Военнослужащие медицинских подразделений мотострелковой дивизии Южного военного округа, расквартированной в Чеченской Республике, в ходе практической тренировки отработали действия по поиску и эвакуации условно раненых военнослужащих разведывательных подразделений с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

КРУС «Стрелец» — это персональный компьютер с периферией, распределенной по разгрузочному жилету бойца. Комплекс позволяет более оперативно решать задачи по обнаружению раненого военнослужащего на поле боя, дистанционному оказанию консультативной помощи фельдшеру подразделения, организации управления в бою медицинскими подразделениями.

В состав индивидуального КРУСа военнослужащего входят: персональный компьютер командира, радиостанция спутниковой связи, УКВ-радиостанция, дальномерно-угломерный прибор, портативная радиолокационная станция ближней разведки «Фара-ВР», унифицированная аппаратура передачи данных, система индивидуальной и групповой навигации, способная работать в ГЛОНАСС и GPS.

В ходе тренировки военные медики провели поисковые и эвакуационные мероприятия военнослужащих разведывательных подразделений из условно затопленной бронетехники на водоёме, а также эвакуации «пострадавших» из горящих бронеобъектов.

Раненому солдату для того чтобы вызвать помощь, надо нажать всего несколько кнопок на планшете, который входит в состав индивидуального комплекса и координаты его местонахождения появятся на компьютере командира медицинского подразделения, который сможет сразу направить в данное место эвакуационную группу.

Всего в учебных мероприятиях приняло участие около 200 военных медиков, около половины из которых составили военнослужащие-женщины, около 20 специальных медицинских машин на базе бронетранспортера БТР-80 и автомобиля УАЗ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа