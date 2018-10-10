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Чай всех снадобий полезней

Человечество пьет чай уже боле пяти тысяч лет.

Все мы очень любим этот напиток, особенно если с разными вкусностями. Но многие из нас и не догадываются о многих полезных свойствах чая, о чайных традициях, а уж историю любимого напитка знают и вовсе единицы.

В библиотеке – филиале № 16 ст. Раевская 9 октября  решили восполнить пробелы в знаниях наших читателей и пригласили к себе в гости на чай и интересную беседу участников клуба «Источник». Очень хотелось познакомить детей с историей чая, с правилами его заваривания, культурой чаепития. А с помощью игровой части программы – развить познавательный интерес детей, расширить их кругозор, память, смекалку.

Ребята с удовольствием поиграли, напились вкусного чая и решили, что:

Чай всех снадобий полезней,
Помогает от болезней,
Чай в жару нас освежает,
А в морозы согревает!

Источник: МБУ ЦБС

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Категория: Новости / Здоровье

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