/Здоровье/

Человечество пьет чай уже боле пяти тысяч лет.

Все мы очень любим этот напиток, особенно если с разными вкусностями. Но многие из нас и не догадываются о многих полезных свойствах чая, о чайных традициях, а уж историю любимого напитка знают и вовсе единицы.

В библиотеке – филиале № 16 ст. Раевская 9 октября решили восполнить пробелы в знаниях наших читателей и пригласили к себе в гости на чай и интересную беседу участников клуба «Источник». Очень хотелось познакомить детей с историей чая, с правилами его заваривания, культурой чаепития. А с помощью игровой части программы – развить познавательный интерес детей, расширить их кругозор, память, смекалку.

Ребята с удовольствием поиграли, напились вкусного чая и решили, что:



Чай всех снадобий полезней,

Помогает от болезней,

Чай в жару нас освежает,

А в морозы согревает!



Источник: МБУ ЦБС