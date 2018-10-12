Несоответствия лекарственных средств для ветеринарного применения

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственного препарата производства ЗАО «НПК«Асконт +», Московская область:

«Трициллин®» (серия 4010118, срок годности 01.2021) по показателю «Количественное содержание бензилпенициллина натриевой соли».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир:

- «Раствор йода спиртовой 5%» (серия 200318, срок годности 03.2021) по показателям «Массовая доля этилового спирта» и «Окраска 0,5% раствора»;

- «Окситоцин 10 ЕД» (серия 020417, срок годности 04.2019) по показателям «Массовая доля хлоргексидина» и «Содержание окситоцина».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственного препарата производства ООО «ГамаВетФарм», г. Москва:

- «Максидин 0,15» (серия 79010218, срок годности 01.02.2020) по показателю «Массовая доля БПДГ».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов производства ООО Фирма «А-БИО», Московская область:

- «Седимин» (серия 000546, срок годности 07.2020) по показателям «Массовая доля содержания йода» и «Стерильность»;

- «Седимин» (серия 010478, срок годности 11.2018) по показателям «Массовая доля содержания йода», «Стерильность» и «Массовая доля селена».

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149, реализация лекарственных средств для ветеринарного применения указанных серий приостановлена.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея