Погрузка медицинских модулей в вертолёты МЧС России для пострадавших в Керчи

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В 17.00 самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэр. Жуковский в аэр. г. Симферополь с психологами ЦЭПП МЧС России (5 чел.), специалистами отряда «Центроспас» (8 чел.) и ВЦМК «Защита» (11 чел.), психиатрами ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (4 чел.) и необходимым медицинским оборудованием на борту (5 модулей на 20 чел.).

Вертолеты Ми-8 МЧС России (из г. Сочи и г. Ростова-на-Дону) совершили посадку в аэропорту Керчь.

На месте с родственниками погибших и пострадавших в Крыму уже работают специалисты-психологи Крымского и Южного филиалов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Росси