Маммолог - о профилактике рака

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Кандидат медицинских наук Артур Кешабян рассказал «АиФ-Юг» о том, как правильно проводить самообследование молочных желез, объяснил, как часто это нужно делать и в какой момент обращаться к врачам.

Октябрь - Всемирный месяц борьбы против рака груди. Рак молочной железы на первом месте среди онкозаболеваний женщин, причём заболеваемость постоянно растёт. Тем не менее в 94 % случаев ранняя диагностика способствует полному излечению. О том, как сохранить женское здоровье и не заболеть раком, рассказывает заведующий маммологическим отделением ГБУЗ КОД №1, кандидат медицинских наук Артур Кешабян.



Татьяна Захарова, «АиФ-Юг»: Артур Арамович, в медицинских учреждениях в октябре проходят профилактические акции. Какова их цель?

Артур Кешабян: Рак молочной железы - проблема социальной значимости, так как он занимает первое место в структуре онкозаболеваемости у женщин. Месяц борьбы против рака молочной железы проводится, чтобы проинформировать как можно больше представительниц прекрасного пола об этой болезни, рассказать, насколько серьёзен риск, а также о главном оружии против рака груди - регулярных обследованиях у врача.

- Кто в группе риска?

- Рак груди поражает организм женщин любого возраста: и молодых, и пожилых. Каждые 20 минут в мире заболевает одна женщина. Четверть всех заболевших - детородного возраста. На учёте у краевых онкологов состоят больше 23 тысяч женщин с диагнозом «злокачественное образование молочной железы».

Связано это, прежде всего, с хроническими стрессами, неправильным подбором контрацептивных препаратов, заболеваниями органов малого таза, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Однако увеличилось не только число больных, но и число тех, кто победил недуг, так как значительно улучшилась ранняя диагностика.

Последние пять лет на Кубани врачами-онкологами выявляется в среднем около 2,5 тысячи новых случаев злокачественных опухолей молочной железы в год. Большая часть благодаря регулярно проводимым профилактическим акциям обнаруживается на ранних стадиях.

Удалять или нет - зависит от стадии

- Многие называют мастопатию предвестницей рака груди. Так ли это?

Кандидат медицинских наук Артур Кешабян рассказал «АиФ-Юг» о том, как правильно проводить самообследование молочных желез, объяснил, как часто это нужно делать и в какой момент обращаться к врачам.

Октябрь - Всемирный месяц борьбы против рака груди. Рак молочной железы на первом месте среди онкозаболеваний женщин, причём заболеваемость постоянно растёт. Тем не менее в 94 % случаев ранняя диагностика способствует полному излечению. О том, как сохранить женское здоровье и не заболеть раком, рассказывает заведующий маммологическим отделением ГБУЗ КОД №1, кандидат медицинских наук Артур Кешабян. От стрессов до ожирения. Врач о факторах, влияющих на развитие рака груди

Много тех, кто победил недуг



Татьяна Захарова, «АиФ-Юг»: Артур Арамович, в медицинских учреждениях в октябре проходят профилактические акции. Какова их цель?

Артур Кешабян: Рак молочной железы - проблема социальной значимости, так как он занимает первое место в структуре онкозаболеваемости у женщин. Месяц борьбы против рака молочной железы проводится, чтобы проинформировать как можно больше представительниц прекрасного пола об этой болезни, рассказать, насколько серьёзен риск, а также о главном оружии против рака груди - регулярных обследованиях у врача.

- Кто в группе риска?

- Рак груди поражает организм женщин любого возраста: и молодых, и пожилых. Каждые 20 минут в мире заболевает одна женщина. Четверть всех заболевших - детородного возраста. На учёте у краевых онкологов состоят больше 23 тысяч женщин с диагнозом «злокачественное образование молочной

железы».



Связано это, прежде всего, с хроническими стрессами, неправильным подбором контрацептивных препаратов, заболеваниями органов малого таза, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Однако увеличилось не только число больных, но и число тех, кто победил недуг, так как значительно улучшилась ранняя диагностика.

Последние пять лет на Кубани врачами-онкологами выявляется в среднем около 2,5 тысячи новых случаев злокачественных опухолей молочной железы в год. Большая часть благодаря регулярно проводимым профилактическим акциям обнаруживается на ранних стадиях.

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Удалять или нет - зависит от стадии

- Многие называют мастопатию предвестницей рака груди. Так ли это?

- Мастопатия - обобщенное название доброкачественных опухолевых заболеваний молочной железы. Разрастающиеся клетки образуют уплотнения и кисты разного размера, вызывающие боль, чувство тяжести и другие неприятные ощущения. При правильном лечении опухоль можно уменьшить или полностью убрать. Без современного подхода состояние может ухудшиться.

- Могут ли возникнуть новые образования после удаления этих опухолей?

- Риск есть, поскольку опухоль не возникает на пустом месте. Чаще всего к этой патологии приводят изменения гормонального характера. Естественно, во время операции изменения никуда не исчезнут, мы только убираем последствия. Поэтому женщины, прооперированные по поводу каких-либо доброкачественных образований молочных желёз, должны постоянно наблюдаться у маммолога.

- В каких случаях приходится полностью удалять молочные железы?

- Такая операция выполняется при раке молочной железы. Прежде всего, женщина должна понимать, чем раньше ей поставили «рак», тем эффективнее будет результат лечения.

Если при первой стадии рака молочной железы выживают 98 %, то при четвертой стадии - меньше десяти. Если диагноз «рак молочной железы» поставлен на ранней стадии, есть шансы сохранить молочную железу, не обязательно удалять полностью.



«Дружите с маммологом»

- Большинство женщин впервые попадают к маммологу после беременности и родов. А как считают врачи: когда нужно впервые показаться этому специалисту?

- За грудью необходимо наблюдать с момента начала ее роста. В подростковом возрасте, когда начинают формироваться молочные железы, девочку нужно показать специалисту. В 14-15 лет из-за гормональных нарушений в организме могут появиться фиброаденомы (доброкачественные опухоли). Поэтому мамы должны тщательно следить за здоровьем дочерей, чтобы в дальнейшем у них не было проблем.

- Есть ли разница между УЗИ молочных желез и маммографией? Как часто необходимо проходить медицинские обследования? И как правильно проводить самодиагностику?

- Осматривать молочные железы нужно всем женщинам, независимо от возраста, ежемесячно. Это нужно делать, лежа на кровати и стоя под душем: тогда молочная железа становится более мягкой, и пальпируются более глубокие участки. В случае если обнаружили у себя какое-то уплотнение, нужно обязательно обратиться к врачу-маммологу.

Кроме того, с 18 лет следует проходить гинекологический осмотр раз в год, с 25 лет - УЗИ органов малого таза и молочных желез раз в два года. После 40 лет маммография раз в два года, а после 50 лет - ежегодно.

Что касается УЗИ и маммографии. УЗИ молочных желез назначается женщинам до 40 лет, когда они достаточно плотные и результаты маммографии в этой ситуации непоказательны.

Начальные симптомы рака груди

Раны на соске. Онкологический процесс становится причиной появления небольших ран, не заживающих длительное время. Они превращаются в язвы. Некоторые из них сливаются вместе. Могут формироваться на соске, ареоле, коже.

Выделения из соска. Они могут быть нормой во время беременности и при кормлении. В остальных случаях - это признак болезни. Цвет выделений зависит от того, как протекает болезнь: прозрачные; мутно-белёсые; кровянистые; гнойные; желтоватые.

Втяжение соска. Изменения часто говорят о наличии патологического процесса. Опухоль захватывает ткани, вызывая втягивание внутрь. Сосок может также деформироваться, становиться приплюснутым.

Уплотнения груди, заметные при прощупывании. Статистика говорит, что около 70 % женщин, у которых диагностировали рак, заметили у себя уплотнение при прощупывании. Именно это заставило их обратиться к специалисту. Часто это - доброкачественная опухоль. Но она опасна вероятностью перерождения в рак.

Небольшая болезненность груди. Боль у женщин детородного возраста вызывается стимулированием гормонов. Однако вместе с другими признаками она служит поводом для обращения к врачу.

Изменение формы. Молочные железы могут слегка отличаться по размеру. Такая асимметрия заметна только при детальном рассмотрении. При злокачественном процессе же она видна настолько, что бросается в глаза.

Дискомфорт в груди. Чувство припухлости, болезненности часто связано с менструальным циклом. Однако если дискомфорт не проходит, это повод для более детального обследования.

Изменения на кожных участках. Кожа молочной железы может покраснеть. Многие женщины игнорируют этот признак. Причиной шелушения служат различные токсины, раздражающие кожные покровы.

В случае если обнаружили у себя какое-то уплотнение, нужно обязательно обратиться к врачу-маммологу.

Увеличение и болезненность лимфоузлов. Вторая стадия патологии предполагает поражение злокачественными частицами лимфоузлов подмышечной впадины. Они увеличиваются в размерах, доставляют дискомфорт и болезненность. Возможно опухание самой подмышечной впадины.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/doctor/n185713228.html