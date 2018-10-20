В помощь военным врачам придали разведывательные комплексы КРУС «Стрелец»

/Здоровье/

Военнослужащие медицинского подразделения разведывательного соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, в ходе сдачи итоговой контрольной проверки за учебный год отработали действия по поиску и эвакуации условно раненых военнослужащих разведывательных подразделений с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» из условно подбитой бронетехники.

Раненому солдату для того чтобы вызвать помощь, достаточно нажать несколько кнопок на планшете, который входит в состав индивидуального комплекса и координаты его местонахождения появятся на компьютере командира медицинского подразделения, который сможет сразу направить в данное место эвакуационную группу.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 600 военнослужащих соединения, более 100 единиц специальной техники и вооружения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа