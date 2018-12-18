Как отказаться от сахара

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Популяризатор здорового питания, колумнист и автор книги «Ничего сладкого» утверждает, что достаточно воздержаться от употребления сахара всего лишь 10 дней, чтобы почувствовать и оценить преимущества жизни без сладкого.

Николь Моубрей (Nicole Mowbray) пишет, что отказаться от сахара она решила потому, что другие попытки стабилизировать вес не принесли желанного результата. Однако после исключения сахара из диеты вместе с ним «ушли» не только лишние килограммы, но также перепады настроения и проблемы с кожей.

Наученная несладким опытом, Николь советует всем последовать её примеру и выдержать без сахара всего лишь 10 дней, чтобы лично убедиться, насколько «сладкая смерть» портит нашу жизнь, и как полезен для здоровья отказ от сахара.

Как же избавиться от навязчивой привычки на практике? В этом помогут пять простых шагов.



1. Определите источники сахара

Мы так привыкли к сахару, что порой не замечаем его. Мюсли и апельсиновый сок на завтрак, кетчуп и горчица к мясным блюдам — сахар практически повсюду. Прежде чем начинать борьбу, следует изучить этикетки продуктов, чтобы получить четкое представление, где скрывается враг, и определиться, как далеко вы готовы идти.



2. Избавьтесь от сладких запасов

Красивые баночки с медом и бутылочки с сиропами, вкуснейшие конфеты и мороженое, ароматизированные «очень полезные» йогурты и джемы, печенье и шоколад — всё в мусорное ведро, и бегом к мусоропроводу, пока не передумали.

К сладостям, в которых присутствие сахара очевидно, добавьте любые готовые к употреблению обработанные пищевые продукты. В приготовлении большинства из них используется сахар.



3. Создайте запас полезных продуктов без сахара

Забудьте об обработанных промышленными методами и создайте запас простых здоровых ингредиентов, чтобы готовить себе еду самостоятельно. Покупайте орехи и простые молочные продукты, свежие овощи, мясо и рыбу, растительное масло. Не используйте в приготовлении и не «улучшайте» свою еду готовыми соусами и маринадами. Сахар — коварен.



4. Будьте всегда готовы к нападению врага

Тягу к сахару поможет преодолеть белок. Конечно, постоянно держать в кармане или сумочке мясной стейк невозможно. Но есть немало других легких белковых продуктов, которые не отяготят в любом месте. Например, орехи или несладкое овсяное печенье.



5. Внимательно выбирайте еду вне дома

Отправляясь на работу, по возможности возьмите с собой приготовленную самостоятельно домашнюю еду из полезных несладких продуктов. В столовой, баре или ресторане заказывайте простые блюда, не сдобренные соусами, где может скрываться сахар. И уж конечно — никаких печенек и сэндвичей.

Напоследок — немного о приятном. Из-за наличия сахара сегодня диетологи рекомендуют ограничить потребление шоколада, продукта весьма полезного. Возможно, в ближайшем будущем это ограничение будет снято. Один из крупных производителей шоколада и конфет сообщил, что его исследователи совершили научный прорыв. Изобретение позволит снизить содержание сахара в шоколаде приблизительно на 40%, причем без ущерба его вкусовым качествам. Используя исключительно натуральные ингредиенты, ученые придумали особый способ структурирования сахара, что и должно привести к появлению на рынке безопасного шоколада. Компания подала заявку на патент и обещает вывести на рынок новый продукт после 2018 года.

Алексей Норкин

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/diets/n197291365.html