Фото анестезиолога, который надругался над тремя пациентками под наркозом в Петербурге

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В распоряжении РЕН ТВ появились фото анестезиолога-реаниматолога, которого подозревают в совершении развратных действий и изнасиловании пациенток в клиническом центре в Петербурге.

Ранее сообщалась, что мать несовершеннолетней девушки обратилась в полицию с заявлением о том, что специалист изнасиловал ее дочь, когда та была под наркозом.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-12-20/foto-anesteziologa-kotoryy-nadrugalsya-nad-tremya-pacientkami-pod-narkozom-v