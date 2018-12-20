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Фото анестезиолога, который надругался над тремя пациентками под наркозом в Петербурге

В распоряжении РЕН ТВ появились фото анестезиолога-реаниматолога, которого подозревают в совершении развратных действий и изнасиловании пациенток в клиническом центре в Петербурге.

Ранее сообщалась, что мать несовершеннолетней девушки обратилась в полицию с заявлением о том, что специалист изнасиловал ее дочь, когда та была под наркозом.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-12-20/foto-anesteziologa-kotoryy-nadrugalsya-nad-tremya-pacientkami-pod-narkozom-v

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Категория: Новости / Здоровье

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