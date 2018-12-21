Как победить «зимнюю хандру»: советы психоаналитика

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21 декабря – День зимнего солнцестояния. Это самый короткий день в году, после которого день начинает прибывать.

Наши предки считали, что зимнее солнцестояние можно использовать для привлечения в свою жизнь новой энергии, способностей и возможностей.

Как сделать жизнь зимой лучше, рассказала в эфире радио Sputnik Директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Если вы впадаете в хандру, в меланхолию – это сигнал организма отдохнуть, полениться, полежать дома, подумать о своей жизни. Мы просто не успеваем увидеть зиму, порадоваться снежку, морозу, гуляниям. Не зря у нас придуманы такие каникулы. Если вы продолжаете трудиться, не выбиваетесь из привычного графика, но у вас недостаточно энергии, замедлитесь и насладитесь этой зимой. Зима – это время, когда мы готовимся к теплу. В подготовке к весне пробуйте заботиться о себе. Если вы устали, подумайте о каникулах, заройтесь в пледик, посмотрите любимое кино, съешьте что-то вкусное и пообщайтесь с близкими», – рассказала Ирина Смолярчук.

Источник: https://ria.ru/radio/