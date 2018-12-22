Приживется ли в России телемедицина?

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Закон о телемедицине действует в России с 1 января 2018 года. За год рынок вырос на 50%.

В перспективе двух-трех лет оборот рынка телемедицины может достичь 18 млрд. рублей. Но, по словам участников рынка, законы телемедицины в России сдерживают ее развитие.

Это прорыв в развитии здравоохранения, у телемедицины есть три важных черты, рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук Михаил Пальцев.

«Первая – это резко повышает доступность медицинской помощи. В сложной ситуации вы можете связаться с врачом-консультантом и получить необходимые рекомендации. Вторая – вы можете получить доступ к собственной истории болезни. По прогнозу Минздрава, к 2024 году истории болезни будут формироваться с использованием современных технологий, например, блокчейн. Вы будете разрешать доступ к истории болезни только доктору, которому полностью доверяете. Третий момент – телемедицина позволяет получить не только консультацию одного специалиста, но и провести заочный консилиум», – считает Михаил Пальцев.

При этом телемедицина не исключает прямого контакта пациента с врачом, рассказал доктор медицинских наук.

«Телемедицина особенно важна для лиц, проживающих в удаленных районах, где есть проблема с доступом к медпомощи. Законодательство в использовании телемедицинских возможностей достаточно жесткое. Оно требует совершенствования в интересах населения России. Если телемедицина введена грамотно, это разгрузит врача. Но работа потребует дополнительных навыков и подготовки», – рассказал Михаил Пальцев.

Источник: https://ria.ru/radio/