Ведущие эксперты России считают необходимым внедрение вакцинопрофилактики ВПЧ на национальном уровне

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В рамках Всероссийского конгресса «Иммунобиологический щит России» состоялся круглый стол «Опыт вакцинопрофилактики в регионах. Совершенствование Национального календаря профилактических прививок. Новый вектор развития иммунобиологии – применение комбинированных вакцин».

Эксперты обсудили необходимость расширения Национального календаря профилактических прививок (НКПП), эпидемиологическую ситуацию в России и методы повышения приверженности россиян к вакцинопрофилактике.

Л.С. Намазова-Баранова, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ:

«В августе 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала очередной пересмотр так называемого «рутинного» календаря прививок, рекомендуемого для всех стран. Согласно данному документу, иммунизация против 10 инфекций, обозначенных в календаре, должна проводиться бесплатно и массово для лиц указанных целевых групп. Это, так сказать, необходимый минимум. Хотя сегодня календари развитых стран включают профилактику большего числа инфекционных болезней - 15, а то и 17. Напомню, Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) РФ содержит 12 позиций, но! Есть несколько серьезных «но» в этой ситуации: против гемофильной инфекции типа b в РФ до сих пор прививают лишь примерно 1/10 часть когорты младенцев, нуждающихся в защите от нее, и в НКПП РФ, к сожалению, отсутствуют рекомендуемые ВОЗ прививки против коклюша для дошкольников (ревакцинация), ротавирусной инфекции, и, что вызывает наибольшие опасения, против вируса папилломы человека (ВПЧ)».

Папилломавирусная инфекция – одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. В последние годы в России наблюдается рост онкологических и других заболеваний, вызванных данной инфекцией. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки (РШМ). Практически в 100% случаев этот вид рака вызван вирусом. В нашей стране РШМ занимает второе место в структуре онкологических заболеваний среди женщин в возрасте до 45 лет и первое место в структуре смертности от рака среди женщин в возрасте 30-35 лет.

Н.И. Брико, академик РАН, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ:

«Сегодня мы говорим о глобальной эпидемии папилломавирусной инфекции. Около 12% населения планеты (660 млн. человек) инфицированы. Помимо рака шейки матки этот вирус вызывает целый спектр опухолей у обоих полов: раки полового члена, вульвы, влагалища, анального канала и ротоглотки. Самой надежной мерой профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний является вакцинация. По рекомендации ВОЗ, она должна быть внедрена в национальные календари всех стран мира, включая Россию».

«ВПЧ-вакцинация входит в национальные календари 86 стран. В 20 странах вакцинируются и девочки, и мальчики, согласно рекомендации ВОЗ. Важно, что наиболее эффективна вакцинация подростков до первой встречи с вирусом (до начала половой жизни), т.е. в возрасте до 14 лет. В России ВПЧ-вакцинация включена в региональные календари только 27 областей и в общей сложности охватывает только 160 тыс. подростков, а это всего несколько процентов от целевой группы. Для того, чтобы вакцинация продемонстрировала свою эффективность, а в долгосрочной перспективе – это снижение заболеваемости раком шейки матки, охват вакцинацией должен составлять не менее 90%», - отметила Л.С. Намазова-Баранова.

Между тем, 100%-ная эффективность вакцинации уже доказана на примере Австралии. Осенью в Сиднее на международном конгрессе по папилломавирусной инфекции министр здравоохранения Австралии сообщил, что уже к 2020 году эта страна станет первой мире, освобожденной от рака шейки матки благодаря реализуемой с 2007 г. массовой вакцинации девочек и с 2011 г. - вакцинации мальчиков. В результате программы вакцинации среди подростков и молодых людей на 92% снизилось инфицирование наиболее онкогенными типами ВПЧ, на 100% сократилась заболеваемость аногенитальными бородавками и вдвое сократилась заболеваемость РШМ.

На конгрессе также были впервые представлены данные, согласно которым вакцинация женщин эффективна до 50 лет. Любой визит женщины в возрасте до 50 лет к гинекологу может быть поводом для обсуждения прививки от ВПЧ.

Источник: Практика корпоративных коммуникаций