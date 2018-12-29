Год отсчитывает последние дни, приближая нас к праздничному рубежу — волшебной новогодней ночи.

Однако не всё в эту ночь зависит от Деда Мороза — многое и от нас самих. И, к сожалению, некоторые умудряются подпортить себе праздник...Рассказываем, какие типичные ошибки можно допустить в новогоднюю ночь и что делать, если не удалось устоять перед соблазнами.Ошибка 1: ПерееданиеНаготовить побольше, чтобы стол ломился, чтоб бокалы для шампанского с трудом помещались между тарелками, — это у нас в крови. И это из родовой памяти: солнце начало новый годовой цикл — праздновать это надо с обильным угощением, чтобы год был щедрым. Вечер на 1 января так и назывался: Щедрец.Но это не означает, что съесть необходимо всё, что наготовлено. Отягощать желудок в новогоднюю ночь — значит, портить себе праздничное настроение, как минимум. А ведь случается и хуже: желудочно-кишечный тракт может отреагировать на переедание остро и незамедлительно. По статистике страховых компаний, обращения в медучреждения с жалобами на проблемы ЖКТ 1 января — одни из самых распространённых.Советы доктораНе голодайте накануне Нового года!Многие 31-го не едят, и это, по мнению врача-эндокринолога Медси Вадима Крылова, большая ошибка. В канун Нового года завтрак должен состоять из каши или отварного яйца и, например, бутерброда с икрой — совсем не обязательно откладывать самое вкусное на вечер.Перед застольем — фрукты!Фруктоза быстро попадет в головной мозг, он успокоится, расслабится и почувствует себя в безопасности. Тогда вы меньше съедите.Важная пропорция, которая должна быть в каждый прием пищи: полтарелки свежих сырых овощей и полтарелки вкусностей. Тогда клетчатка своевременно очистит организм. Это правило самое главное, именно так вы не переедите.Не думайте о калориях, а просто получайте удовольствие от общения.Когда мы едим с удовольствием, выделяется гормон радости эндорфин. Наш организм пребывает в эйфории и, как ни странно, мы худеем. Но, если мы едим с чувством вины, в депрессии, то будем чувствовать тяжесть и можем поправиться.Никаких лекарств «от живота» без назначения врача.Ошибка 2: Выпить лишнегоНа это многие горазды. Долгое застолье рождает азарт, а он — опасный друг. Медицинская статистика фиксирует только диагнозы, а не причины. И из неё следует, что в новогоднюю ночь наблюдается резкий рост количества отравлений. Алкогольные из них не выделяются, но все понимают, что не без них. Очевидно, что алкоголь повинен и в изрядной доле травм, ожогов и обморожений, количество которых также резко возрастает.Советы доктораВадим Крылов советует во время застолья пить побольше, но — минеральной воды.Пейте, чтобы восстановить баланс.Почему с утра бывает плохо? Похмелье — это обезвоживание головного мозга, просто выходят соли — и этот баланс надо восстановить. Минеральная вода поможет это сделать. Но! крепкий алкоголь нужно не запивать, а закусывать.Пейте, но знайте что.Что касается безалкогольных напитков, то помните: стакан апельсинового сока — это та же тарелка макарон с курицей. Часто мы пристально следим за своей тарелкой, чтобы не съесть лишнего, и при этом не обращаем внимания, что пьём. Забудьте про лимонады, соки и даже компоты из-за большого количества сахара — вместо них минеральная вода, чай и кофе. Ошибка 3: Выскочить на балкон или на улицу налегкеНовый год, он ведь не в телевизор приходит, а в мир, окружающий нас. И конечно, хочется выйти из квартиры на улицу — вдохнуть новогодний воздух. А когда вокруг сплошные фейерверки, когда народ на морозце веселится — тем более. Но что поделать с ленью — так и не хочется натягивать шубу, шапку да сапоги?!«Градусов добавил», — это не действенная защита от холода, а самообман разгорячённой спиртным головы. «Ненадолго», — неубедительное оправдание. Если выскакивать налегке, легко «подхватить» простуду. Кстати, некоторые страховые компании на первое место среди обращений за медицинской помощью в новогоднюю ночь ставят именно обращения по поводу простуд. Растёт и количество обморожений.Советы доктораВрачи уверены, что прогулки в новогоднюю ночь — дело не только весёлое, но и полезное для здоровья. Но и тут надо знать меру, считает хирург, ортопед-травматолог Медси Игорь Карягин.Гуляйте разумно.Помимо простуд при долгом пребывании на морозе можно получить и обморожение. Его первые признаки: ощущение лёгкого покалывания и жжения, онемение и бледность кожи. Прежде всего мороз схватывает выступающие части тела — нос, уши, а также пальцы.Если заметили это у себя или товарища — быстро в тёплое помещение! Снимите промёрзшую обувь, перчатки, согрейте побелевшую часть тела при комнатной температуре, ни в коем случае не стоит растирать — так вы повредите сосуды. И параллельно вызывайте врача.Ошибка 4: Фейерверки рядом с домомНакануне каждого Нового года МЧС предупреждает: нельзя запускать петарды и тем более — фейерверки прямо во дворе. И всё равно ежегодно в оперативных сводках мелькает информация о людях, доставленных в больницы в результате попадания в них пиротехники. Залетают эти «игрушки» и на балконы, и даже в окна.Это они виновники травм и ожогов, количество которых значительно вырастает в новогоднюю ночь. Перед запуском нужно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей. А ещё понимать, что радиус опасной зоны есть у самых обыкновенных хлопушек и бенгальских огней — 0,5 м. У наземных фейерверков и петард он уже составляет 5 м, у пиротехнических ракет и салютных батарей — 30 м, у профессиональной пиротехники — и того больше. Если хотите основательно «посалютовать» — лучше всего их сделать на специально отведённой МЧС площадке. Перед Новым годом они определяются в каждом городе. В Москве их более 300.Советы доктораСамое распространённое последствие от неправильного использования пиротехнических средств — ожоги. В этом смысле даже бенгальские огни могут причинить серьёзные неприятности, если искра попадёт, к примеру, в глаз. Более мощная пиротехника — более серьёзные ожоги.Правило первой помощи, по словам доктора Карягина — остудить кожу. Сделать это можно холодной водой. Держать под ней поражённый участок нужно не менее 10 мин. А потом наложить асептическую повязку. Никакими маслами мазать нельзя — это распространённая ошибка.Если пострадавший отделался лёгким покраснением кожи, этих мер может быть достаточно. Если же появились пузыри или ожог ещё более глубокий, холодная вода не поможет. Закрывайте ожоги марлевыми салфетками и немедленно вызывайте скорую.Ошибка 5: СамолечениеУберечься от всех возможных неприятностей получается не всегда. Случиться может всякое. Алкоголь бывает причиной скачков давления — причём как вверх, так и вниз. Расстройства желудочного-кишечного тракта может спровоцировать не только обильная еда, но и острые, копчёные или солёные блюда. Всеобщее веселье большой компании на ограниченной площади квартиры чревато банальными травмами: поскользнулся, упал, очнулся...И тогда сразу встаёт серьёзный вопрос: где 1 января искать врача? У скорых вызовов хватает, да и не хочется звонить туда, если случай не слишком тяжёлый. У каждого из нас обычно имеется свой рецепт лечения и припасенные лекарства в аптечке. Однако без консультации врача такое самолечение опасно. Одно и то же лекарство может вызвать нежелательные побочные эффекты после выпитого накануне или быть несовместимым с препаратами, которые человек в этот день принимал.