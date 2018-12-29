В 2018 году АО «Русские Вертолетные Системы» эвакуировали 1330 пациентов

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По состоянию на 28 декабря, Вертолеты санитарной авиации АО «Русские Вертолетные Системы» эвакуировали 1330 пациентов в 2018 году.

Транспортировка пациентов осуществлялась в Южном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Общий налёт медицинских вертолетов АО «РВС» за 2018 год составил 4263 часа и 41 минуту.

Особенное внимание в Компании уделяют развитию инфраструктуры санитарной авиации в регионах присутствия. Так, в течение 2018 года, специалистами Компании было оборудовано 70 вертолетных площадок для обеспечения нужд системы здравоохранения. В Волгоградской и Псковской областях построены 2 центра постоянного базирования, оснащённые современным наземным и светотехническим оборудованием, что позволяет осуществлять ночные старты/посадки, а также оперативное техническое обслуживание вертолетной техники. В феврале 2018 года в Курганской области открылся вертолетный центр оперативной медицины. Планируется, что в 2019 году аналогичный центр откроется в Нижегородской области.

Медицинский вертолет «Ансат» Компании осуществлял дежурство во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA в Нижнем Новгороде. Работу Компании в период проведения мероприятия высоко оценил организационный комитет Чемпионата Мира. В сентябре 2018 года вертолет встал на постоянное круглосуточное дежурство в Нижегородской области.

Применение современной отечественной вертолётной техники позволило существенно сократить время оказания экстренной медицинской помощи в регионах ответственности «РВС». В некоторых регионах время оказания медицинской помощи сократилось в 3-4 раза.

В 2019 году Компания планирует значительно расширить географию своего присутствия. 23 ноября 2018 года на 11-м Вертолетном форуме «Ассоциации Вертолетной Индустрии» в городе Казань АО «Русские Вертолетные Системы» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили договор на поставку еще двух 2 вертолетов «Ансат», а также 6 Ми-8МТВ производства холдинга «Вертолеты России» в 2019 году. Все вертолеты будут оснащены специализированными медицинскими модулями.

АО «РВС» располагает собственным авиационным учебным центром, который расположен в «Хелипарке Подушкино». Центр является единственным сертифицированным учебным заведением по подготовке пилотов для вертолетов типа «Ансат». Инфраструктура Авиационного Учебного Центра оснащена современным светотехническим оборудованием и позволяет осуществлять полеты днем и ночью, а также подготовить пилотов к выполнению ночных полетов. За время работы центра было подготовлено 57 пилотов и 33 специалиста инженерно-технического персонала.

АО «Русские Вертолетные Системы» крупнейший гражданский эксплуатант вертолетов «Ансат». В парке компании 10 вертолетов данного типа, из которых 9 – с медицинским модулем, 1 борт в VIP исполнении, а также 2 вертолета Ми-8АМТ.

Источник: АО «Русские Вертолетные Системы»