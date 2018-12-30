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 В геленджикском роддоме продолжаются ремонтные работы

В эти дни в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей городского роддома пыльно: капитальный ремонт в самом разгаре.

Состояние этих помещений давно требовало вмешательства, хорошего ремонта здесь не было со дня открытия, с 1995 года. Помещения отремонтируются по самым передовым стандартам. Как заверили строители, работы будут проведены качественно, с соблюдением всех необходимых норм и требований, предъявляемых к медицинским учреждениям. После ремонта в отделении установят так ожидаемую медиками систему централизованной подачи кислорода с подогревом, так как раньше кислород для детишек грели вручную. Совсем скоро отделение патологии новорожденных и недоношенных детей будет не узнать.

В течение года порядка 200 малышей проходят через это отделение. Именно здесь медики выхаживают недоношенных и слабеньких деток, которые требуют  после рождения особого ухода и лечения.

На сегодняшний день в геленджикском роддоме работают профессионалы, учреждение полностью обеспечено лекарственными препаратами, оснащено современным оборудованием, что позволяет оказывать высококачественную медицинскую помощь, а благодаря ремонту малыши смогут проходить лечение в комфортных условиях, ведь от этого, в том числе, зависит успех выздоровления.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Здоровье

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