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Ананасовая диета

Действие: снижение веса и очищение организма.
Результат: два кг за два дня!
Необходимо: один литр ананасового сока, два кг ананасов.

Ананасы богаты энзимами - это ферменты, которые ускоряют обменные процессы в организме и активно борются с накоплениями жира. Ананас нарезать на кусочки и разделить на четыре приема пищи. Больше ничего есть, и пить нельзя. В течение дня необходимо пить ананасовый сок. Это диета подходит в качестве разгрузочных дней. По желанию, можно съесть еще 100 грамм творога (1% жирности), 100 гр. курицы или не жирного мяса, немного зернового или ржаного хлеба. За дни ананасовой диеты теряется до 2 кг.

Источник: https://www.diets.ru/dieta/pineapple/

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Категория: Новости / Здоровье

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