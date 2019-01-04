Ананасовая диета

/Здоровье/

Действие: снижение веса и очищение организма.

Результат: два кг за два дня!

Необходимо: один литр ананасового сока, два кг ананасов.

Ананасы богаты энзимами - это ферменты, которые ускоряют обменные процессы в организме и активно борются с накоплениями жира. Ананас нарезать на кусочки и разделить на четыре приема пищи. Больше ничего есть, и пить нельзя. В течение дня необходимо пить ананасовый сок. Это диета подходит в качестве разгрузочных дней. По желанию, можно съесть еще 100 грамм творога (1% жирности), 100 гр. курицы или не жирного мяса, немного зернового или ржаного хлеба. За дни ананасовой диеты теряется до 2 кг.

Источник: https://www.diets.ru/dieta/pineapple/