Мама выжившего под завалами в Магнитогорске малыша рассказала о его состоянии

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Ольга Фокина, мама выжившего при обрушении дома в Магнитогорске 11-месячного Вани, рассказала, что его состояние стабильное. Сейчас малыш находится в реанимации.

"Получше немножко стало. Организовали борт самый быстрый, который мог доставить его сюда, в Москву. Здесь разместили меня в гостинице, так как ребенок в реанимации, все хорошо организовано", — рассказала Ольга в беседе с журналистом РЕН ТВ.

Источник: http://ren.tv/novosti/2019-01-09/mama-vyzhivshego-pod-zavalami-v-magnitogorske-malysha-rasskazala-o-ego-sostoyanii