9 яиц в упаковке: маскировку производителей заметили

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На прилавках российских магазинов появились яйца, расфасованные в упаковки по девять штук.

Фотографии маркетингового новшества опубликовали пользователи социальных сетей. Производители уменьшают количество продукции для сохранения прежней цены. Благодаря такой уловке покупатель может просто не заметить, что ему предлагают меньше товара.

Таким образом можно замаскировать рост цен, но ненадолго, рассказала в интервью радио Sputnikэксперт по продовольственному рынку Экономической экспертной группы Мария Катаранова.

«Кто-то менее внимателен и смотрит только на цену: видит привычную цифру и не смотрит на количество. Это первичный эффект восприятия. Замаскировать рост цен таким образом можно, но в краткосрочной перспективе. Сложно понять, будет ли это массовая тенденция. Люди, так или иначе, поймут обман, и будут искать там, где дешевле. Стратегия с точки зрения производителя возможна, но потребитель отреагирует по-разному. Большая часть населения у нас небогатая и вынуждена экономить даже на самых простых вещах», – рассказала Мария Катаранова.

Источник: https://ria.ru/radio/