Инсульт: Извините за банальность, но это должен знать каждый...

/Здоровье/

Казалось бы, ну что может произойти за секунду, ведь это всего лишь миг нашей жизни.

А между тем именно она может кардинально поменять жизнь человека, став границей на «до» и «после». Согласно статистике, в мире ежегодно происходит 17 миллионов инсультов, треть из которых заканчивается летальным исходом. Это значит, что кто-то каждую секунду переживает инсульт, а каждые 6 - ой — умирает.

Являясь острым нарушением мозгового кровообращения, инсульт приводит к повреждению тканей мозга, что может привести к летальному исходу. На сегодняшний день именно инсульты являются одной из основных причин смертности среди населения, занимая 3 место после онкологии и сердечно- сосудистых заболеваний. В отчете, опубликованном в «British Society of Rehabilitation Medicine», приводятся следующие данные: в США ежегодно переносят инсульт не менее 550 тысяч человек (примерно треть из них умирает); в Европе от инсульта ежегодно страдают около 1,8 миллиона человек; в России — около 1 миллиона человек. Из 100 россиян, переживших инсульт, 30 умирают в течение месяца, каждый второй — в течение года, а каждый пятый теряет способность самостоятельно передвигаться.

Медики уверены, что с этим недугом можно эффективно бороться лишь тогда, когда будет выстроена масштабная государственная система: профилактика (информированность населения) — современная терапия — реабилитация. Это позволит значительно снизить риск инсульта, уменьшить смертность, ускорить реабилитацию и, как следствие, принесет экономическую выгоду государству.

Извините за банальность, но это должен знать каждый

Начало всего процесса начинается с профилактической работы с гражданами, которых обучают замечать первые тревожные симптомы инсульта, что позволяет им вовремя вызвать скорую медицинскую помощь.

Первые симптомы которые могут проявляться как по одному, так и в комплексе:

внезапное ухудшение зрения или легкое подрагивание уголка рта.

онемение лица, ноги или руки на одной стороне тела,

внезапное головокружение, потеря равновесия или сознания,

утрата способности говорить на определенное время или понимать собеседника,

трудности при ходьбе,

внезапная головная боль и тошнота,

сонливость или излишнее возбуждение.

Владение подобного рода информацией позволяет любому человеку вовремя обнаружить проявление этих симптомов у себя или оказать помощь другому. Инсульт может наступить не сразу, а, например, через несколько часов или дней после проявления опасных сигналов, но позвонить в скорую, рекомендуют врачи, следует сразу же, перечислив все признаки и назвав точное время их проявления.

Антиинсультная социальная программа предполагает не только знакомство граждан с симптоматикой предынсультного состояния, но и обучение профилактике инсульта. Ничего нового в рекомендациях врачей вы не увидите. Прежде всего необходимо вести здоровый образ жизни не только после 60, но и значительно раньше, так как риск инсульта, в 25% наблюдается у тех, кто моложе. Кроме того, необходимо следить за артериальным давлением (140/90), сократить потребление соли до 5 грамм в день, а копчености и полуфабрикаты заменить овощами, активно физкультура, стараться избегать стрессов, следить за весом, отказаться от вредных привычек в виде курения и алкоголя и не пренебрегать положенными 7 часами здорового сна.

Скорая помощь

Принимая пациента, врачи скорой помощи должны оповещать заранее клинику, персонал которой уже готов встретить больного «во всеоружии». Только отлаженный механизм помогает максимально сократить время от приема звонка до проведения терапии, а значит и предотвратить тяжелые последствия инсульта, так как в этом случае скорость оказания первой помощи является ключевым фактором.

Для достижения необходимого результата важна каждая мелочь. При поступлении пациента с подозрением на инсульт должны сразу же проводятся первые диагностические мероприятия в т.ч. компьютерная томография. Одновременно с этим медсестры должны уже быть готовы, чтобы сделать пациенту все необходимые анализы: кровь, ЭКГ, радиограмму грудной клетки и т. д. После определения диагноза больной попадает в отделение нейрореанимации, где ему немедленно проводится тромболитическая терапия (лечение следует начинать не позже, чем через 3 часа после проявления первых признаков заболевания).

Диагностика

Одним из основных факторов, влияющих на рост числа инсультов, является проблема ранней диагностики заболевания. Предотвратить инсульт на генетическом уровне пока еще не является возможным. Но в этом направлении уже ведутся научные исследования.

На данный момент процедура диагностики инсульта проводится при помощи КТ (компьютерная томография), которое позволяет определить, произошло ли кровоизлияние в мозг. Но наиболее эффективным способом диагностики считается МРТ (магнитно-резонансная томография). Этот метод более чувствителен в определении диагноза, но требует более длительного времени. МРТ, в отличие от КТ, дает возможность получить более четкое изображение, позволяющее точно определить различия между белым и серым веществом, четко воспроизвести изображение стволовых, базальных и корковых структур. Но, несмотря на такие различия, оба метода могут применяться как дополняющие друг друга.

Лечение

Итак, с момента поступления пациента в клинику, лечение сводится к стабилизации его состояния. Для этого применяются стандартные реанимационные процедуры: снижение артериального давления, восстановление гемодинамики и оксигенации. После спасения пациента проводится многомесячная реабилитация.

На настоящий момент самым эффективным методом лечения пациентов с острым ишемическим инсультом является инновационный метод тромболизиса (tPA), открытый в США в конце 20 века. Применение тромболитической терапии позволяет восстановить кровообращение в поврежденной зоне мозга. При закупорке сосуда тромбом происходит нарушение кровообращения и развитие патологии, но тем не менее это не приводит к гибели всех клеток в зоне инсульта. Особые клетки мозга (астроциты) способны начать процесс появления новых нервных клеток после инсульта.

Действие tPA как раз и направлено именно на восстановление функций этих клеток. Результаты проведения данного лечения заметны уже через несколько часов: улучшается самочувствие пациентов и налаживаются их двигательные функции. Но успех тромболитической терапии зависит от скорости введения препарата (тканевого активатора плазминогена), В мире, где система первой помощи при инсульте отлажена, временной промежуток когда начинают такую терапию колеблется от 20 до 80 мин после проявления первых симптомов.

К сожалению, метод tPA имеет весьма серьезный недостаток — побочные эффекты, как, например, отек и воспаление тканей мозга.

На данном этапе заканчиваются клинические испытания нового метода (гипотермии). Он позволит избежать побочных явлений путем постепенного охлаждения всего тела (температура снижается до 33-34 градусов в течение 2 часов). Именно во время исследований и было установлено, что умеренное охлаждение способно значительно снизить побочные эффекты при использовании тромболитической терапии. Но ранняя срочная гипотермия еще мало изучена, поэтому ее использование при ослабленном иммунитете способно спровоцировать развитие вирусных инфекций и сердечную аритмию. Возможно, гапетермия должна быть дополнена лекарственными препаратами, которые позволят организму не только справиться с охлаждением, но и предупредить вирусные инфекции.

Реабилитация

Не менее важным для пациентов, перенесших инсульт, по мнению медиков, является и период реабилитации. В настоящее время методы реабилитации продолжают усовершенствоваться. Например, если раньше послеинсультное нарушение речи считалось необратимым, то сейчас появилась возможность полностью восстановить функции мозга при помощи инновационной методики ЭЭГ-биофидбека. Новая методика позволяет восстановить речь при нарушениях речи после инсульта и регулировать внимание. Для достижения необходимого результата пациенту нужно пройти не меньше 30 занятий (каждый сеанс длится 1 час).

Кроме того, в медицинских центрах для успешного восстановления рекомендуется проводить музыкотерапию. Исследования финских ученых под руководством Терра Сааркамо (Хельсинки) продемонстрировали, что регулярное прослушивание музыки способно ускорить восстановление когнитивных функций, улучшить память, восстановить моторику, отрегулировать внимание и т. д. Это объясняется тем, что музыка позитивно воздействует на эмоциональный фон пациентов, перенесших инсульт, выравнивая его, и стабилизирует их неврологическое состояние.

Кроме всего прочего, это еще экономически выгодно

Создание государственной противоинсультной системы дает еще один плюс — экономическая выгода в рамках всего государства. Согласно информации, опубликованной National Institute of Neurological Disorders and Stroke, применение tPA, несмотря на его высокую цену и затраты на терапию, сокращает время пребывания пациента с инсультом в стационаре (в среднем до 11 дней), а также расходы на реабилитацию. И если, например, на тысячу пациентов, прошедших терапию tPA, траты увеличились на 1,7 миллиона долларов, то затраты на реабилитацию и уход на дому сократились на 6,2 миллиона долларов. В среднем получается, что государству в этом случае удается сэкономить 4,5 миллионов долларов.

Источник: https://isramed.org/news/621?source=subscribe