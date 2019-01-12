Об итогах ветеринарного контроля в пунктах пропуска Краснодарского края за 2018 год

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В рамках осуществления пограничного ветеринарного контроля инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2018 год в пунктах пропуска Краснодарского края досмотрено 738 тыс. тонн подконтрольных госветнадзору товаров, из них импортных –34 тыс. тонн, экспортных – 412 тыс. тонн, при внутрироссийских перевозках – 288 тыс. тонн.

По причине нарушения ветеринарного законодательства РФ и требований Евразийского экономического союза в области ветеринарии приостановлено движение (задержано) 922 тонны подконтрольных госветнадзору товаров.

В пунктах пропуска через Государственную границу РФ у пассажиров, перевозящих в ручной клади и багаже подконтрольные госветнадзору товары, приостановлено движение более 3,9 тонн.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА