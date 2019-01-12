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Личинки средиземноморской плодовой мухи обнаружены в 2 партиях апельсинов из Египта

В морском порту «Новороссийск» при проведении специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея досмотра 2 партий апельсинов, общим весом более 152 т, прибывшей из Египта, был выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ - средиземноморская плодовая муха.

Данный энтообъект  подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации подкарантинный груз запрещен к ввозу.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

 

Одновременно сообщаем, что инспекторами Управления работа по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля поступающей импортной подкарантинной продукции в порту «Новороссийск» ведется согласно поступающим заявкам участников внешнеэкономической деятельности.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА

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Категория: Новости / Здоровье

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