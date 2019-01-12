На Балтийском флоте приняты дополнительные меры по предупреждению заболеваемости военнослужащих

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В местах дислокации сил (войск) Балтийского флота медицинская служба флота проводит ряд дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости военнослужащих.

Во всех воинских подразделениях Балтийского флота в распорядок дня включена обязательная двукратная термометрия личного состава. Особые меры профилактики предпринимаются в отношении молодого пополнения, прибывшего в соединения и воинские части флота в период осеннего призыва. С этой целью во всех воинских коллективах специалисты медицинской службы Балтийского флота осуществляют ежедневный мониторинг санитарно-гигиенических условий размещения личного состава. В частности, особое внимание уделяется поддержанию температурного режима в казарменных помещениях, соблюдению уставных норм размещения, необходимости регулярного проветривания и кварцевания. Кроме того, из распорядка дня военнослужащих временно исключены мероприятия, предполагающие массовое скопление личного состава.

С целью профилактики простудных заболеваний организована централизованная выдача современных противовирусных лекарственных средств и витаминов всем военнослужащим.

Лечение всех выявленных больных, даже с легкими формами простудных заболеваний, проводится исключительно в стационарных условиях медицинских учреждений флота.

В военных поликлиниках и госпиталях Балтийского флота создан и поддерживается необходимый запас препаратов общей профилактики, средств экстренной профилактики болезней органов дыхания, противогриппозных и дезинфекционных средств.

В рацион питания военнослужащих введены продукты, содержащие природные фитонциды – лук и чеснок.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту