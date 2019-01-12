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Испуг — это проявление страха, разновидность невроза, вызванное резким воздействием на психику посторонних предметов или явления.

Испуг бывает кратковременным без последствий и вызывающий нарушения в поведении и работе органов (недержание мочи, вздрагивание, заикание, отсутствие сна и тяжелый сон). Важно не допускать перехода страхов и боязни в психосоматические расстройства, тогда лечить их будет ещё сложнее. Как лечить испуг самостоятельно в домашних условиях. Об этом мы и поговорим сегодня.

Испуг чаще всего присущ детям, потому что их нервная система нестабильна, психика не уравновешена и подвержена воздействию страха.

Медицина пока плохо справляется с такими нарушениями психики. Поможет вылечить испуг святая вода, молитвы и заговоры.

Святая вода и православная молитва «Отче наш» считаются чудотворным действием от испуга. «Песнь Богородице» да и любая молитва из статьи «Молитвы от болезней» можно использовать в исцелении больного. При прочтении молитв обязательно умойте испуганного три раза святой водой и вытрите внутренней стороной подола своего платья или рубашки.

Источник: https://ozagovorah.ru/zdorove/kak-lechit-ispug-samostoyatelno.html