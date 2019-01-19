Россиян защитят от некачественных продуктов

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Крупные российские производители продуктов и торговые сети заключили соглашение об отказе работать с недобросовестными поставщиками, сообщают СМИ.

В «черный список» попадут те, кто неоднократно был пойман на производстве продуктов плохого качества. По мнению участников соглашения, это пойдет на пользу и потребителям, они получат более качественный продукт, и продавцам, которые получат возможность улучшить свою репутацию.

Директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов в интервью радио Sputnik заявил, что кодекс не избавит отечественный магазины от контрафакта, но позволит бороться с этим явлением.

«Допускаю, что ассортимент может сократиться на какое-то время, но продукты, которые были выведены из ассортимента, их заменят другие продукты, аналоги. Добросовестные поставщики должны быть заинтересованы, чтобы у них балы качественная продукция, без каких-либо претензий со стороны законодательства. Это не защита от контрафакта, но существенный рычаг и фактор, который позволяет с этим явлением бороться», - сказал Сергей Кузнецов.

Источник: https://ria.ru/radio/