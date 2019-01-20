Помогите спасти нам жизнь доченьки!
С такой просьбой в редакцию Ленты обратились родители Вероники С. из Ленинградской области. Мы сочли своим долгом опубликовать письмо в полном объеме с авторской орфографией. В редакции находятся медицинские документы, подтверждающие болезнь девочки.
"Добрый день, возможно Вы уже что-то слышали про нас,мы семья Смирновых(Наталья и Андрей), извините нас за вторжение в Вашу жизнь,но просто нет другого выхода. Раньше мы не могли себе представить,что придется вот таким образом бороться за жизнь нашей дочки. Нашей доченьки,Веронике 8 лет, она страдает врожденной анемией-опасным заболеванием крови. Эта редкая болезнь проявляется низким количеством или полным отсутствием красных кровяных телец-эритроцитов, которые снабжают организм кислородом. С самого рождения дочь нуждается в постоянных переливаниях крови - раз в месяц-полтора.
Основное заболевание с апреля 2018 года осложнено сахарным диабетом первого типа(инсулинозависимым). Вероника очень активный ребенок, ходит в школу, не хочет отставать от других. Но чем дальше, тем труднее ей это дается. После реанимации и перенесенной сахарной комы она перестала заниматься танцами и вокалом, которые ей очень нравились.
Когда доченька узнала о своей болезни, она много плакала и спрашивала нас: "Мама, папа почему такая несправедливость. Почему дети так страдают, за что им такое ”
Вероника не сдается. Она делает уроки, рисует, лепит, играет с нами в "Эрудита" и другие настольные игры и очень хочет поправиться. Еще у Веронике есть мечта - она хочет, чтобы дети никогда не болели и не страдали.
Диагноз доченьке поставили, когда ей исполнилось 2 месяца,с тех пор больница стала для дочери вторым домом. За эти годы испробованы все возможные варианты лечения, остался последний - пересадка костного мозга.
Из государственного бюджета на данные цели деньги не выделяют, все расходы ложатся на плечи родителей. Собственными силами и с помощью близких, а так же не равнодушных людей мы собрали на первый взнос(5000евро), на доставку(2500евро) и 5000 евро для основной оплаты, осталось собрать 5000евро-это стоимость надежды для Вероники быть как все. Собрать такую большую сумму нам не по силам. Пожалуйста, помогите Веронике быть как все!
Будем благодарны за любую помощь от совета,
распространения информации о нас до материальной помощи и поддержки.
С уважением,Наталья и Андрей(Смирновы)
Реквизиты для материальной помощи:
Банковская карта № 4279550011037587 (карта Сбербанка)
реквизиты банковского счета -
получатель: Смирнов Андрей Михайлович
Номер счета: 40817810355866976415
Банк получателя:СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК;
БИК: 044030653
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
КПП: 784243001;
ИНН: 7707083893;
ОКПО: 09171401;
ОГРН: 1027700132195
Юридический адрес банка: 117997, Москва, ул Вавилова,19
Почтовый адрес банка: 191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.Красного Текстильщика,2
наши контакты: е - mаil: natashay_smirnova@mail.ru
наш телефон: 8 (965) 149-69-24
Адрес: Ленинградская обл.Кировский р-н,пгт Назия,ул.Советская,д.9,кв.14" (цитата закончилась)