Помогите спасти нам жизнь доченьки!

Из-за переливаний повышается уровень железа в крови, в результате страдают все внутренние органы, в первую очередь сердце. Каждое новое переливание крови усугубляет ситуацию. Дочке необходимо постоянно принимать препарат"Эксиджад", корректирующий уровень железа-по 500 мг/сутки ежедневно. Стоимость месячного курса составляет более 50000 руб. Приобретать этот препарат нам помогает друзья и коллеги у мужа на работе, но, к сожалению, делает это нерегулярно.

Основное заболевание с апреля 2018 года осложнено сахарным диабетом первого типа(инсулинозависимым). Вероника очень активный ребенок, ходит в школу, не хочет отставать от других. Но чем дальше, тем труднее ей это дается. После реанимации и перенесенной сахарной комы она перестала заниматься танцами и вокалом, которые ей очень нравились.

Когда доченька узнала о своей болезни, она много плакала и спрашивала нас: "Мама, папа почему такая несправедливость. Почему дети так страдают, за что им такое ”

Вероника не сдается. Она делает уроки, рисует, лепит, играет с нами в "Эрудита" и другие настольные игры и очень хочет поправиться. Еще у Веронике есть мечта - она хочет, чтобы дети никогда не болели и не страдали.

Диагноз доченьке поставили, когда ей исполнилось 2 месяца,с тех пор больница стала для дочери вторым домом. За эти годы испробованы все возможные варианты лечения, остался последний - пересадка костного мозга.



Из государственного бюджета на данные цели деньги не выделяют, все расходы ложатся на плечи родителей. Собственными силами и с помощью близких, а так же не равнодушных людей мы собрали на первый взнос(5000евро), на доставку(2500евро) и 5000 евро для основной оплаты, осталось собрать 5000евро-это стоимость надежды для Вероники быть как все. Собрать такую большую сумму нам не по силам. Пожалуйста, помогите Веронике быть как все!

Будем благодарны за любую помощь от совета,

распространения информации о нас до материальной помощи и поддержки.

С уважением,Наталья и Андрей(Смирновы)



Реквизиты для материальной помощи:

Банковская карта № 4279550011037587 (карта Сбербанка)



реквизиты банковского счета -

получатель: Смирнов Андрей Михайлович

Номер счета: 4081781035 5866976415

Банк получателя:СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК;

БИК: 044030653

Корреспондентский счет: 30 10181050 0000000653

КПП: 784243001 ;

ИНН: 7707083893 ;

ОКПО: 09171401 ;

ОГРН: 1027700132195

Юридический адрес банка: 117997, Москва, ул Вавилова,19

Почтовый адрес банка: 191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.Красного Текстильщика,2

наши контакты: е - mаil:

наш телефон: 8 (965) 149-69-24

Адрес: Ленинградская обл.Кировский р-н ,пгт Назия, ул.Советская,д.9,кв.14" (цитата закончилась) В 2017 году у нас появился младший братик и надежда что братик подойдет как донор(мы с мужем не подходим),но увы надежда не оправдались. А значит, дочку может спасти только пересадка костного мозга от неродственного донора. Поиск совместимого донора в Международном регистре стоит 15000 евро, доставка трансплантата из-за границы в Санкт-Петербург обойдется в 2500 евро. То есть, всего нужно собрать 17500 евро, и сделать это необходимо в течение 3-4 мес. Причем 5000 евро из этой суммы надо заплатить в регистр в самое ближайшее время, это позволит начать поиск донора.Из государственного бюджета на данные цели деньги не выделяют, все расходы ложатся на плечи родителей. Собственными силами и с помощью близких, а так же не равнодушных людей мы собрали на первый взнос(5000евро), на доставку(2500евро) и 5000 евро для основной оплаты, осталось собрать 5000евро-это стоимость надежды для Вероники быть как все. Собрать такую большую сумму нам не по силам. Пожалуйста, помогите Веронике быть как все!Будем благодарны за любую помощь от совета,распространения информации о нас до материальной помощи и поддержки.С уважением,Наталья и Андрей(Смирновы)реквизиты банковского счета -получатель: Смирнов Андрей МихайловичНомер счета:5866976415Банк получателя:СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК;БИК:Корреспондентский счет: 30КПП:ИНН:ОКПО:ОГРН:Юридический адрес банка:Почтовый адрес банка:наши контакты: е - mаil: natashay_smirnova@mail.ru наш телефон: 8 (965) 149-69-24Адрес:,пгт Назия,

Вам самим решать помогать или нет семье попавшей в беду. Это обращение к тем, кто с добрым сердцем.