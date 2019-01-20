Андрей Губин рассказал о своем тяжелом заболевании

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Российский певец Андрей Губин избегает публичной жизни из-за тяжелого заболевания. О свой сегодняшней жизни артист рассказал на программе «Сегодня вечером», которая вышла в эфир 19 января.

«С утра до ночи я болею, и поэтому, естественно, я не особо себя показываю», — рассказал Губин, добавив, что находится не в лучшей физической форме.

Исполнитель признался, что из-за заболевания врачи поставили на нем крест, считая, что певец «должен был загнуться уже давно». «Но Андрюша так просто не сдается», — прибавил Губин.

Сейчас артист проживает в Уфе, нигде не работает и существует на накопления, которых, по его оценкам, должно хватить на 10 лет.

Губин страдает от неврологического заболевания, вызывающего сильные спазмы мышц лица и глаз.

Андрей Губин прославился в 1990-е годы, его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода» стали хитами. Последнее его выступление состоялось в 2005 году на сцене Кремлевского дворца.

Источник: https://iz.ru/835993/2019-01-20/andrei-gubin-rasskazal-o-svoem-tiazhelom-zabolevanii?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com