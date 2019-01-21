Почему мы срываемся с диеты

/Здоровье/

Диета выбрана, продукты приобретены, настроение прекрасное. Казалось бы, что еще надо?

Но проходит день или два и зачастую происходит срыв. Вредное, но вкусное пирожное само просится в рот. Или вечером чувство голода зашкаливает и мысли только о еде. А значит, вместо кефира будут котлеты или жареная картошка. Почему же мы срываемся с диеты?

Причин может быть много или только одна. Вот основные причины срыва:

• недостаток мотивации;

• неправильный выбор диеты;

• нереалистичные ожидания.



Если вы подумали о том, что неплохо бы скинуть пару кило или решили худеть за компанию с подругой, вряд ли вас ждет успех. В данном случае, мотивация практически на нуле. Сильная мотивация возникает, только если желание похудеть действительно присутствует. И не просто желание, а цель, к которой человек решил идти. Обычно сильная мотивация возникает, если лишний вес составляет не 3-5 кг, а 15-20, если есть проблемы со здоровьем или в других подобных ситуациях.

Голодная диета тоже помогает быстрее сорваться. Если постоянно хочется есть, вряд ли можно долго терпеть. Да, и вредно это. То же самое можно сказать и о скучной однообразной диете, в меню которой входят только овощи или только яйца и цитрусы, например.

И еще одна причина – чрезмерные и нереалистичные ожидания. Если ждать, что сразу после 1-2 дней диеты вес неуклонно и быстро станет снижаться, разочарование неизбежно. А значит, близок и срыв с диеты.

Отсутствие мотивации при выборе голодной диеты и ожидании быстрого результата обязательно приведут к моментальному срыву. Если же будет мешать что-то одно, возможно, процесс похудения будет длиться чуть дольше, но в итоге срыв все равно будет.



Как не сорваться с диеты? Надо исключить все, что будет мешать.

Итак, самое главное – это сильная мотивация. Как ее усилить? Важно, поставить перед собой четкую цель (например, купить красивое платье на размер меньше или отправиться на отдых летом). Если вы действительно хотите добиться этой цели, это существенно повысит шансы на успех.

Кроме того, помогут вдохновляющие фото, истории похудевших, регулярные записи о своих успехах, маленькие подарки за каждый потерянный килограмм. Можно также наказывать себя за небольшие срывы – лишать себя на месяц покупок или добавлять тренировки.

Важно также правильно подобрать диету. Не стоит выбирать монодиеты, голодные диеты, варианты с однообразным меню. Диета должна быть сытной, рацион разнообразным, блюда — вкусными. Все это поможет не мучиться от голода, получать необходимые витамины и минералы, наслаждаться едой, но только полезной. И еще: если очень хочется конфету или хот-дог, лучше позволить себе одну конфетку или треть хот-дога в первой половине дня, но только один раз в неделю, например, чем мучить себя постоянно и в итоге не выдержать и сорваться.

Какие диеты лучше выбирать? Белково-овощная, средиземноморская, русская, злаковая. А в целом, нужно выбирать такие системы питания, в которых присутствуют все полезные продукты, в том числе, те, которые вы любите. Ни в коем случае не стоит выбирать диету с нелюбимыми продуктами. Не любите каши? Значит, не стоит останавливать свой выбор на злаковой диете.



Вот отличный вариант полезного и вкусного меню:

• завтрак: овсянка с ягодами, йогурт, зеленый чай с имбирем;

• перекус: фруктово-овощной смузи;

• обед: овощной суп-пюре, два ломтика запеченного мяса, салат, компот;

• полдник: творог с зеленью;

• ужин: овощная запеканка, кефир.



Лучше всего, если в меню будет и рыба, и мясо, и яйца. Не стоит выбирать диету без белковых продуктов. Что касается овощей, фруктов и зелени, они обязательно должны быть в рационе и в большом количестве.

Стоит поискать интересные рецепты блюда, которые можно готовить даже во время строгой диеты. Например, овощные котлеты из картофеля, капусты и моркови, отварное мясо с оригинальным соусом из клюквы и пряностей, диетический кекс из овсяной муки и сухофруктов. Существует много необычных и вкусных блюд, которые содержат мало калорий и при этом хорошо насыщают.

Избежать срыва поможет правильно понимание того, что будет происходить. Процесс похудения обычно идет медленно. И к этому нужно быть готовым. Возможно, первые 2-3 дня вес будет резко снижаться, а затем процесс затормозиться. Или наоборот, первые несколько дней результата не будет, но затем он появится. Обязательно в процессе похудения будет период, когда, несмотря на все усилия, вес будет стоять на месте. Все это надо иметь в виду, приступая к похудению. Будучи готовым к замедлению процесса похудения, легче переносить этот период и не срываться.

Перед тем, как начать похудение, необходимо написать план, расписать все свои шаги, подобрать рецепты блюд, которые будут в меню. И самое главное – настроиться на долгий процесс. И тогда похудение обязательно будет эффективным.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/diets/n157829585.html