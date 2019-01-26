Вопросы организации медицинского обеспечения осужденных рассмотрели на коллегии  УФСИН России по Краснодарскому краю

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На заседании коллегии подвели итоги деятельности медико-санитарной части №23 ФСИН России за 2018 год. Были рассмотрены актуальные вопросы медико-санитарного обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также санитарно-эпидемиологического благополучия объектов уголовно-исполнительной системы Краснодарского края.

Коллегия прошла под председательством начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Виктора Пестова. В совещании приняли участие члены коллегии УФСИН, начальники учреждений УИС края и структурных подразделений Управления, руководители филиалов, отделов и служб ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России.

Выступившая с основным докладом врио начальника МСЧ-23 ФСИН России Бэлла Жук отметила, что основной акцент в своей деятельности сотрудники медицинских частей учреждений УИС делают на профилактическом обследовании осужденных, подозреваемых и обвиняемых, выявлении и лечении хронических и социально-значимых заболеваний. Всеми необходимыми лекарственными препаратами и расходными медицинскими материалами филиалы МСЧ-23 обеспечены в полном объеме. Производятся дополнительные закупки медицинского оборудования. Налажено тесное взаимодействие с муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе при оказании осужденным высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Пенитенциарные медики проводят со своими пациентами разъяснительную работу,информируя о необходимости неукоснительного соблюдения установленного режима лечения и отказа от табакокурения.

О результатах работы филиала Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России доложил начальник этого учреждения Александр Высыпков. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на объектах УФСИН России по Краснодарскому краю оценивается как благополучная, вспышек массовых инфекционных заболеваний не допущено.

Об итогах работы филиала Военно-врачебная комиссия ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России рассказала его руководитель Виктория Манченко. За прошедший год в учреждении прошли медицинское освидетельствование более 1000 человек. Это действующие сотрудники ФСИН из Краснодарского края, Адыгеи и Крыма, кандидаты на поступление на службу в учреждения УИС и ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России.

С докладами о проводимой работе по укреплению имеющейся материально-технической базы и улучшению качества оказания медицинской помощи осужденным выступили руководители ряда филиалов МСЧ-23.

Положительным опытом медицинской и социальной реабилитации малышей и их матерей поделилась начальник дома ребенка при женской исправительной колонии №3 Светлана Ложникова. В доме ребенка созданы условия для совместного проживания осужденных-женщин и их детей. С малышами и их матерями занимаются психологи, педагоги и социальные работники. Ребятишек, с целью расширения кругозора, регулярно вывозят на экскурсии за пределы учреждения. Вопросы организации питания, медицинского обслуживания и материально-бытового обеспечения малышей находятся на постоянном контроле у руководства УФСИН России по Краснодарскому краю.

В завершении коллегии Виктор Пестов поставил конкретные задачи по совершенствованию медицинского обеспечения в учреждениях УИС края и указал их руководителям на необходимость тесного взаимодействия с начальниками филиалов МСЧ-23 ФСИН России.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю