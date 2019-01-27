«Три-З» предупреждает о возможном мошенничестве

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Краснодар – ГК «Три-З» предупреждает о попытках проведения диагностики зрения и продажи очков людьми, незаконно представляющимися сотрудниками клиники.

Сообщения о попытках продажи оптики и предложениях проверить зрение «прямо на месте» поступили из Краснодара, а также из Горячего Ключа и Анапы. На улицах этих городов к жителям подходят люди с поддельными эмблемами, похожими на логотип клиники «Три-З», и настойчиво рекомендуют пройти «недорогое» обследование, гарантируя результат за несколько минут. Пользуясь репутацией клиники, они навязывают покупку готовых очков из имеющегося ассортимента по цене 1500 руб. В качестве потенциальных клиентов злоумышленники предпочитают выбирать пенсионеров и пожилых людей.

«Офтальмологическая клиника «Три-З» не имеет никакого отношения к деятельности подобного рода. Наши врачи обследуют пациентов только в диагностических центрах «Три-З», а также в самой клинике. Исключением являются организованные выездные диагностики в районных медицинских центрах, которые проводятся строго по согласованию с Администрацией. Для верной диагностики зрения необходимо специализированное оборудование, условия медицинского кабинета и квалификация доктора, а очковая коррекция вообще возможна только с учетом всех показателей зрения пациента, ведь изготовление очков должно осуществляться по индивидуальному заказу. Мы просим жителей города и края быть внимательными и в случае попытки обмана не поддаваться влиянию мошенников, выдающих себя за врачей», — прокомментировала ситуацию Инга Поветкина, директор краснодарской клиники «Три-З».

Источник: пресс-служба группы компаний «Три-З»